Adriano Celentano e Claudia Mori condannano con un messaggio Instagram il comportamento di Erdogan e Michel nei confronti della Von der Leyen

Il mitico Adriano Celentano spesso commenta fatti di attualità. In tv non si vede (e si sente) da un po’ di tempo, ma in questo periodo il “molleggiato” ha scelto i social per comunicare. In particolare, si affida a Instagram per dire la sua su fatti di cronaca e attualità che lo hanno colpito. Nei giorni scorsi commentò la vicenda del nuovo arresto di Fabrizio Corona, mentre oggi è voluto intervenire sull’incidente diplomatico in Turchia, dove il presidente Erdogan non ha fatto accomodare la signora von der Leyen, presidente del Consiglio Europeo.

Però, stavolta ha voluto intervenire direttamente Claudia Mori, moglie di Adriano, che ha preso “in prestito” l’account del marito per condannare la figuraccia del leader turco e inviare un messaggio di sensibilizzazione per il rispetto di tutte le donne. Con un lungo post scritto su foto, Adriano ha spiegato che Claudia gli ha chiesto ospitalità e che non poteva non dargliela perché lei esiste davvero. Poi la battuta: “Wilma dammi la clava!”. Il messaggio della Mori è chiaro: ha scritto che non si può dimenticare quel volgare comportamento del signor Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo e del signor Erdogan, in occasione della visita dei leader dell’Unione Europea ad Ankara.

La moglie di Celentano, Claudia Mori, contro Erdogan e Michel

I due signori uomini si sono seduti e hanno lasciato in piedi la sbalordita Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione Europea. “Uomini che non “migliorano”…. non c’è niente da fare… per loro è spontaneo e normale comportarsi sfrontatamente in maniera incivile nei confronti di una donna”, ha scritto la moglie di Adriano.

“Signor Michel non si vergogna neanche un po’? Lei avrebbe dovuto rimanere in piedi o andare a sedersi vicino alla signora Ursula e lasciare seduto solo il signor Erdogan. Lui è abituato. Invece lei è rimasto seduto accanto al signor Erdogan nelle due seggioline di corte preparate per l’occasione, che avrebbero dovute essere tre e non due”.

Claudia Mori prosegue nel suo sfogo, tirando le orecchie al presidente turco. “Signor Erdogan, lei si è piaciuto seduto nella seggiolina di circostanza con in piedi”, ha aggiunto. Aggiungendo che la imbarazzata e sbalordita signora Ursula von der Layen non aveva la terza seggiolina? Per Claudia Mori le scuse questa volta non bastano più. “Ma intanto fatele a tutte le donne”, ha aggiunto. Donne che non dimenticheranno questo volgare affronto internazionale, ha scritto ancora.

Donne che non dimenticheranno il franco intervento di Mario Draghi che non ha esitato a condannare un gesto così dispregiativo. Il presidente del Consiglio, infatti, non ha esitato a definire Erdogan “Un dittatore”, tanto che l’ambasciatore italiano in Turchia è stato richiamato.