Caso Denise Pipitone e la ragazza russa, Federica Panicucci chiede scusa in diretta a Mattino 5: “Ho detto una sciocchezza, mi spiace”

Il caso di Denise Pipitone è tornato a fare parlare l’Italia intera. La ragazza russa Olesya, che diceva di essere la piccola siciliana scomparsa nel 2004, è in realtà un’estranea. Lo ha confermato l’esame del gruppo sanguigno. Di questa vicenda se n’è parlato oggi nella puntata di Mattino 5, condotto da Federica Panicucci. Ospite in collegamento Giacomo Frazzitta, l’avvocato della mamma di Denise, Piera Maggio.

Nel dibattito il legale stava spiegando la situazione e gli ultimi aggiornamenti. Frazzitta ha spiegato che in diverse trasmissioni televisive erano state date false informazioni circa delle intercettazioni telefoniche che riguardavano la ragazza russa. Evidentemente, Frazzitta voleva riferirsi proprio a Mattino 5, che nei giorni scorsi aveva dato spazio a queste presunte intercettazioni. E infatti la conduttrice Federica Panicucci ha subito recepito il messaggio, visto che si è scusata in diretta.

Caso Denise Pipitone, Federica Panicucci discute in diretta con l’avvocato di Piera Maggio

“A proposito di questo fatto, approfitto per scusarmi. Chiedo scusa perché ho sbagliato sicuramente. Chiedo pubblicamente scusa, perché ho detto una sciocchezza”. Le parole della conduttrice sono servite ad attutire lo sfogo dell’avvocato, che si era detto molto contrariato per le falsità che circolavano sul caso Denise. In particolare, il problema riguarda i presunti errori nelle indagini per la scomparsa della piccola: “Ci sono grosse responsabilità morali da parte delle forze dell’ordine. Sia per sciatteria che per altri scopi. Molte situazioni non ci hanno fatto arrivare alla verità”.

A quel punto la Panicucci ha voluto prendere le distanze: “Lei sta dicendo cose pesanti, gravi”. Frazzitta, però, ha insistito dicendo di essere consapevole delle gravi accuse che stava muovendo. Quando il dibattito stava diventando polemico, la Panicucci ha deciso di tagliare corto: “Guardi avvocato, avevamo preparato delle clip per commentare il suo intervento con la tv russa, ma credo che ormai siamo andati oltre e sia il caso di superarle”.