Eredità Maradona, l’avvocato chiarisce: “Soltanto Diego Junior e due fratelli sono amministratori dei beni di Maradona a Miami”

A quasi sei mesi dalla morte di Diego Armando Maradona infuria la battaglia per la sua cospicua eredità. Un conflitto tra parenti diretti e acquisiti che sembra inevitabile, visto il patrimonio consistente che il campione ha lasciato ai posteri, e soprattutto la selva di parenti che sgomitano per ottenere la loro parte. Dalla ex moglie Claudia Villafane, alla compagna attuale, passando per i fratelli e la sorella, fino ad arrivare al complicato intreccio di figli avuti da più relazioni.

Tra questi ce ne sono anche alcuni non legittimi in quanto non riconosciuti dall’argentino. Un nodo difficile da sciogliere, con l’avvocato di Diego, che prova a districare la matassa e a far valere i diritti di Diego Junior, il figlio napoletano di Maradona, riconosciuto ufficialmente solo alla soglia dei 30 anni. E poi c’è la vicenda della sorella dell’ex calciatore, Lili, che è stata sfrattata dalla sua casa (proprietà di Maradona) su richiesta degli eredi che hanno rivendicato il possesso dell’immobile.

Eredità Maradona: i figli di Diego sfrattano la zia

In totale, il patrimonio da spartire ammonterebbe (nel complesso, inclusi i beni materiali) a ben 60 milioni di euro e forse anche oltre. La sorella del Pibe, Lili, è stata mandata via dalla casa di Villa Devoto, a Buenos Aires, dove la donna viveva. L’immobile era stato donato da Maradona ai genitori, oggi deceduti, Don Diego e Dona Tota. A loro volta l’avevano poi lasciata alla sorella del Pibe. La casa è stata requisita dagli ufficiali giudiziari, che hanno eseguito una disposizione del responsabile della successione dei beni di Maradona. Intanto, la custodia legale del bene coinvolge ben 16 persone.

E tra i pretendenti ufficialmente riconosciuti ci sono i figli legittimi, vale a dire Dalma, Giannina e Jana. Secondo il legale di Maradona sarebbero stati loro a volere la zia fuori dalla casa. Anche se lo sfratto forzato è stato smentito: la donna avrebbe semplicemente lasciato la lussuosa ed enorme abitazione per spostarsi in un alloggio più piccolo. In sostanza, l’avvocato di Maradona chiarisce che l’eredità non sarà più gestita dalle figlie Dalma e Giannina e l’ex moglie Claudia Villafane, ma dai figli legittimi.

https://t.co/FRO9E8lVXf Maradona Junior: “Voglio la verità su mio padre! Matias Morla ormai disperato, rispondo così alle sue accuse” — CalcioNapoli24.it (@CalcioNapoli24) April 9, 2021