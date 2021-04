Ascolti tv Auditel 8 aprile: vince Un passo dal cielo su Rai1 con il 22.6% di share. Ecco i dati completi della prima serata di ieri, giovedì

Un grande risultato per “Un Passo dal Cielo”, giunto alla sua sesta stagione. La fiction di Rai 1 ambientata sulle Dolomiti stravince la serata dell’Auditel ascolti tv di giovedì 8 aprile. Una giornata particolare, nel quale l’ammiraglia Mediaset, Canale 5, ha rinunciato alla consueta puntata dell‘Isola dei Famosi per non andare in “concorrenza” con la “premier” della versione spagnola del reality: una decisione della produzione del format originale.

Per questo motivo la serie tv di Rai ha avuto campo quasi libero per conquistare 5.294.000 di spettatori con uno share importante, del 22.6%. Canale 5, al posto dell’Isola ha trasmesso il consueto film di Checco Zalone. Stavolta toccava a “Cado dalle Nubi”, che ha conquistato 2.996.000 spettatori con uno share del 12.4%. Praticamente la metà degli ascolti. Gli altri competitor hanno ottenuto risultati molto inferiori.

Il programma di Rai 2, “Anni 20”, ha preso soltanto 453.000 spettatori, con il modesto share dell’1.8%. Su Italia 1 il film “Trespass” ha messo davanti al video 1.353.000 spettatori con uno share del 5.8%. Rete 4 ha mandato in onda il solito appuntamento con “Dritto e Rovescio”, la trasmissione di Paolo Del Debbio, che è stata seguita da 1.110.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 l’altro approfondimento socio-politico di “Piazza Pulita”, ha ottenuto 1.068.000 di spettatori con uno share del 5.6%.

Ieri è andato in onda anche il calcio, con TV8 (il canale in chiaro di Sky) che ha trasmesso la partita di Europa League Ajax-Roma, che è stata vista da 1.485.000 spettatori e uno share basso per una partita ma consistente per l’ottavo canale, con il 5.6%. Infine, il Nove ha mandato in onda “Che fine hanno fatto i Morgan”, che ha raccolto 289.000 spettatori con uno share dell’1.2%.