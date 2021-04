Amazon è sempre più determinata ad assicurarsi le dirette tv del grande calcio. Dopo la Champions e la Premier, ora anche i Mondiali

La battaglia sui diritti tv del calcio, mai come quest’anno, continua a tenere banco lasciando tutti gli amanti dello sport più seguito al mondo col fiato sospeso. Questo perchè, come ben saprete, ciò che è stato stabilito in queste settimane varrà per il prossimo triennio.

In Serie A, dopo una lunga battaglia, l’ha spuntata DAZN. Sky invece continuerà ad avere in esclusiva le coppe europee: Champions, Europa League e la nuova Conference League saranno il fiore all’occhiello della tv satellitare.

In questo contesto si è inserita con abilità Amazon: il colosso di Jeff Bezos ha prima posto le basi acquistando i diritti di alcune partite di Premier League, poi ha ufficializzato l’accordo per le gare più importanti del mercoledì di Champions. Ieri, infine, ha piazzato il colpaccio.

Amazon, 36 partite del Mondiale: alla Rai resta la Nazionale

I Mondiali di calcio del 2022, che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, saranno trasmessi proprio da Amazon in “coabitazione” con la Rai. La piattaforma streaming americana ha acquistato i diritti di 36 partite della competizione, comprensive di semifinali e finali.

I Mondiali, dunque, non saranno tutti in chiaro in tv. La Rai, dal canto suo, ha mantenuto comunque l’esclusiva di 25 partite, avendo anche il diritto di prima scelta. Questo significa che, se gli azzurri dovessero andare avanti nel torneo, le partite dell’Italia saranno sempre in chiaro sulla Rai. In coesclusiva, inoltre, la tv di stato si è aggiudicata le immagini delle due semifinali e della finale.

L’offerta complessiva, come riportato dal Corriere della Sera, è di 180 milioni: 130 della Rai, 50 del colosso statunitense. La tv nazionale ha comunque battuto la concorrenza di Mediaset per le gare in chiaro.

A questo punto, per i veri appassionati che non vogliono perdere nemmeno un minuto di gioco, sarà necessario e fondamentale abbonarsi anche ad Amazon: la Champions ed i Mondiali saranno su Prime Video.