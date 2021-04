J-Ax l’ha rivelato soltanto adesso: “Ho avuto il Covid”, e spiega cosa ha provato in un videomessaggio che ha condiviso sui suoi social

Il noto rapper J-Ax fa una confessione inaspettata, e rivela di aver avuto il Covid. Una notizia che era passata sotto traccia, in quanto l’artista non aveva comunicato il contagio a suo tempo. Adesso, J-Ax ha deciso di pubblicare un video nel quale racconta la sua esperienza con il Coronavirus, raccontando le sue emozioni e i sintomi che ha avuto. Subito il video ha ricevuto moltissimi commenti e condivisioni.

Il cantautore ha colto l’occasione per lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso questo problema e di fare un vero e proprio appello a tutti. “In questo mese mi è passata quasi tutta la vita davanti. Ho avuto il Covid, e sono un privilegiato”. J-AX ha raccontato di aver vissuto uno dei periodi peggiori della sua vita, dicendo che se non si prova sulla propria pelle è impossibile da spiegare la sofferenza.

J-Ax racconta in un video la terribile esperienza con il Covid

Il rapper ha avuto una versione piuttosto pesante della malattia: “Ero steso a letto e non riuscivo a muovermi. Avevo paura e non sapevo cosa sarebbe successo. L’ansia di lasciare mia moglie sola e mio figlio orfano”. Il cantautore, quindi, ha avuto sintomi gravi e ha sofferto molto. In più una vera e propria denuncia: “Ti senti abbandonato, anche dallo Stato”.

Ha spiegato che non sapeva cosa dire quando il figlio chiedeva perché non poteva vedere la nonna e non andare a scuola. “Ho visto la sua salute mentale deteriorarsi”, ha confessato l’artista: evidentemente molto provato da questa brutta esperienza con il Covid. Ora, comunque, le sue condizioni sembrano buone. J-Ax si è ripreso e ha recuperato dalla malattia. Non ha avuto bisogno di cure ospedaliere, ma ha trascorso la convalescenza a casa, con l’aiuto e l’affetto della propria famiglia.