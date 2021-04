Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme. Dopo alcune foto uscite sul settimanale Chi che ritraevano la coppia, è arrivata la conferma

Arisa e il fidanzato Andrea di Carlo hanno fatto pace e sono tornati insieme. Le anticipazioni del settimanale “Chi”, con alcune foto dei due ritratti insieme, hanno trovato conferma. Sarebbe stata la stessa Arisa a confidare la notizia al giornalista Santo Pirrotta.

Già diversi indizi si erano visti nei giorni scorsi: il manager (che cura gli interessi anche della cantante) aveva pubblicato una foto di loro due che si baciavano e la scritta “Io non so che ne sarà di noi, ma al momento siamo noi”. Un segnale che qualcosa stava sicuramente accadendo, ma in pochi pensavano che la coppia potesse addirittura riappacificarsi.

Arisa fa pace con il fidanzato Andrea Di Carlo

I due si erano separati circa un mese fa: la motivazione fu il comportamento di lei, che in un’intervista a Domenica In non aveva nemmeno nominato Di Carlo. “Tra me e Arisa è finita – spiegò il manager – ho fatto tanto per lei, ma non mi sento riconosciuto come suo fidanzato”. In più, Di Carlo confermò che c’era perfino una data per il loro matrimonio, il 2 settembre: ma fu tutto annullato.

Poi arrivò la replica di Arisa, che spiegò che aveva semplicemente chiesto riservatezza al fidanzato, perché temeva che una relazione troppo pubblica potesse essere in pericolo. E sul matrimonio, in un’intervista al Corriere della Sera la cantante spiegò che era davvero troppo presto per parlarne. Adesso, però, le cose sembrano sistemate, e chissà che non si torni a parlare di nozze.