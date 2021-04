Miguel Bosé si vanta in tv di essere un “No Vax” e un negazionista: “Sono un negazionista Covid, e lo dico a testa alta”

Miguel Bosé si dichiara un negazionista Covid convinto, e se ne vanta in televisione. Il noto cantante ha perfino smentito la morte per Coronavirus della madre Lucia, che risulta deceduta a causa del virus. In un’intervista alla tv spagnola “La Sexta”, Miguel Bosé si è vantato con un certo orgoglio di essere un negazionista: “Porto avanti questa posizione a testa alta – ha spiegato – la verità è che c’è un disegno che nessuno vuole rivelare”, ha spiegato nell’intervista.

Il cantante, che si è man mano allontanato dalle scene in Italia, ha spiegato che la madre Lucia Bosé non è morta a causa del virus ma “per altri motivi”, e fa intendere di sapere che la donna non è stata curata a dovere: “Se parlassi direi cose molto pericolose”, ha chiarito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOSÉ_INSTAMATRIX (@miguelbose)

Miguel Bosè: “Mia madre Lucia non è morta per Covid”

Il riferimento è, probabilmente, ai medici. Tuttavia, Lucia Bosé risulta morta a causa delle conseguenze del Covid. Miguel, oggi 65 anni, insiste parlando di complottismo a tutti i livelli, e nega l’importanza del vaccino. “E’ inutile, se non ci credete fatti vostri”. Il cantante racconta anche i suoi difficili anni alle prese con la droga, in particolare quando era giovane. “Non è vero che ero sempre in giro per locali. Stavo molto tempo a casa. Questo però non cambiava nulla: mi drogavo tutti i giorni”.

Alla tv spagnola ha confessato di arrivare a consumare quasi 2 grammi di cocaina al giorno, oltre a fumare continuamente marijuana e assumere pastiglie di imprecisata natura. Oggi, l’artista comunque apprezzato da una larga fetta di pubblico, assume queste posizioni fortemente polemiche e negazioniste. Chissà se prima o poi non farà capolino anche nella televisione italiana a trattare questi spinosi argomenti.