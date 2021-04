Fenomeno “LOL: Chi ride è fuori”: mentre da casa c’è chi si è sbellicato e chi meno, ha vinto Ciro dei The Jackal. Il retroscena della trasmissione-rivelazione su Amazon Prime

E’ stato un grandissimo successo. “LOL: chi ride è fuori” è stato il primo show on demand su Amazon Prime (la piattaforma streaming del noto shop online) che ha avuto uno straordinario successo. Un cast molto interessante e una formula originale (seppur presa da un format estero) e molto innovativa.

Il risultato è un programma leggero e molto divertente, soprattutto grazie alla simpatia dei suoi protagonisti. Una serie di comici si “sfidano” in una gara di comicità, dove l’obiettivo è far ridere, ma non si può ridere. Infatti chi non resiste e ride alle gag dei colleghi viene eliminato dal programma.

LOL: i segreti del grande successo e il vincitore della prima edizione. Video: “il meglio di Ciro”

I conduttori/arbitri sono Mara Maionchi e Fedez, e tra i partecipanti Katia Follesa, Frank Matano, Elio, Ciro dei The Jackal e tanti altri. Sei puntate, rilasciate due alla volta, e un successo davvero incredibile. Il merito va alla bravura dei 10 comici e le loro irresistibili gag. Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna il cast completo, con Ciro dei The Jackal che ha vinto il gioco.

Pirello è una star di Youtube sin dal 2005, con gli esilaranti video amatoriali dei Jackal, divenuti poi molto famosi. Oggi il gruppo è famosissimo, e vanta un film, un libro e una serie tv in arrivo. Ciro utilizzerà i 100mila euro vinti totalmente in beneficenza (come impone il regolamento) ed ha scelto l’associazione ActionAid contro la povertà in Italia e nel mondo.