La partecipazione di Tommaso Zorzi ad “Avanti un Altro” è attesa da molti suoi fan: ecco perché non lo abbiamo visto fino ad ora e cosa farà.

Che Tommaso Zorzi sia uno dei volti che sta decisamente conquistando la TV italiana in questo momento è ormai indubbio. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, infatti, si trova ormai come opinionista fisso all’Isola dei Famosi ed ha iniziato a far vedere il suo talento.

Tra talk show condotti da lui, ospitate da giornalisti famosi come Maurizio Costanzo ed un seguito sui social veramente incredibile, Tommaso è il “grande assente” di Avanti Un Altro. Ecco il motivo e quando lo vedremo sullo schermo.

Tommaso Zorzi ad Avanti un Altro: ecco perché non ha ancora partecipato

Con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Tommaso Zorzi ci ha tenuto a sottolineare che “toccherà anche a lui“. Di cosa parliamo? Ma della partecipazione al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti Avanti Un Altro che, in queste serate, sta portando un avanti un doppio appuntamento anche la domenica sera.

Si tratta di puntate “speciali” che prevedono molti ospiti famosi e che sono interamente dedicate alla beneficienza. Nella puntata che vedeva protagonisti i concorrenti del Grande Fratello VIP (tra cui Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Giacomo Urtis e Patrizia De Blanck) però, ha brillato per la sua assenza Tommaso Zorzi, proprio il vincitore!

Le domande che ci sono fatti i suoi fan ed il pubblico della trasmissione, però, hanno trovato subito risposta grazie al profilo Instagram di Zorzi. Dopo aver pubblicato una foto insieme a Paolo Bonolis, infatti, Tommaso ha anche scritto una didascalia (quasi) chiarificatrice.

“Tra poco toccherà anche a me ma non risponderò a nessuna domanda“.

Di seguito, Tommaso ha taggato sia Paolo Bonolis che la sua compagna, Sonia Brugi. Insomma, il motivo per il quale Tommaso non ha partecipato alla puntata del GF VIP è adesso chiaro; non si tratta di un problema con il conduttore, anzi! La puntata è stata registrata proprio mentre Tommaso si trovava ancora all’interno della Casa più spiata d’Italia e, per questo motivo, il famoso influencer non ha potuto prendere parte al gioco!

Secondo quanto riporta Tommaso, però, la sua partecipazione non prevede nessuna domanda (e nessuna risposta). Quale sarà il suo ruolo? Forse ruberà lo “scettro” di Regina del Web a Laura Cremaschi?

Per saperlo dovremo attendere la puntata di domenica 25 Aprile!

Tommaso ed il commento su Francesco Oppini: ecco cosa ha detto

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lo sappiamo, è stato di certo uno di quelli che non è possibile spiegare tanto facilmente. Pensate che addirittura Cristiano Malgioglio ha deciso di metterci bocca! (Se bene in maniera artistica, ovviamente).

I due, in ogni caso, continuano ad essere amici ed il loro rapporto è più stretto che mai: foto, post su Instagram e stories insieme provano che i due ragazzi non hanno mai smesso di frequentarsi. I fan della “coppia” non possono che esserne felici ed avranno accolto questo commento come l’ennesima prova che tra i due va tutto a gonfie vele.

Tommaso, infatti, commentando la sua prossima partecipazione al programma Avanti Un Altro (con il quale Paolo Bonolis ha sostituito Barbara D’Urso), ha deciso di tirare una frecciatina all’amico Francesco. Durante la puntata, infatti, il figlio di Alba Parietti ha risposto in maniera sbagliata a quasi tutte le domande che gli sono state poste.

Tommaso, quindi, ha deciso di commentare:

“Mi rincuora pensare che tanto peggio di Fra non avrei fatto!”

Una battuta, certo, che farà sorridere tutti e, speriamo, anche Francesco Oppini. Ora non ci resta che attendere la puntata di domenica 25 Aprile 2021 per vedere Tommaso Zorzi sui nostri schermi: che cosa farà il famoso influencer di fronte le telecamere?