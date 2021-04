Can Yaman e Diletta Leotta, salta il matrimonio: svelato il motivo. Le nozze tra la coppia più chiacchierata sono annullate o rimandate?

Diletta Leotta e Can Yaman si sposano o no? La coppia più celebre del web continua a far discutere e a suscitare pettegolezzi e ipotesi di ogni tipo. Per ora, sembra certo che il rapporto tra i due procede bene. Anzi, stando a un servizio del settimanale “Chi“, la conduttrice e l’attore sembrano amarsi alla follia. E anche per questo motivo nelle scorse settimane si era parlato di un matrimonio imminente tra i due, con tanto di date.

Si era ipotizzato nel mese di settembre, o comunque nei dintorni dell’estate. Nozze che non sono mai state confermate, ed anzi pare che l’argomento ora stato del tutto rimosso. Non perché tra i due ci siano venti di crisi, ma perché la coppia si considera ancora “giovane” e serve più calma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta e Can Yaman: matrimonio rimandato o annullato?

Tuttavia, si continua a parlare di matrimonio “annullato”, quindi qualcosa era effettivamente in programma. A quanto pare, l’attore turco avrebbe fatto la proposta a Diletta nonostante la loro conoscenza sia nata solo qualche mese fa, e la bella Leotta avrebbe gentilmente declinato. Non per voler chiudere la loro relazione, ma semplicemente per aspettare che i tempi maturino.

La richiesta di matrimonio da parte di Can Yaman sarebbe arrivata con tanto di prezioso anello, quindi quello di Diletta sarebbe stato un vero e proprio “no”. A questo punto la domanda è lecita: matrimonio rimandato o annullato? Secondo “Ogni Mattina” le nozze sono state semplicemente rimandate, ma a data da destinarsi. Insomma, le cose tra la coppia di “super belli” procedono bene, ma ora è davvero troppo presto per parlare di matrimonio. Occorrerà ancora un po’ di pazienza.