L’Isola dei Famosi: la puntata di giovedì sarà registrata. Accade per la prima volta nella storia del reality: ecco il motivo

Una grande novità per la puntata di giovedì 15 aprile dell’Isola dei Famosi. Per la prima volta nella storia di questo reality, la trasmissione non sarà in diretta ma registrata. Non era mai accaduto. Intanto, nella puntata di lunedì 12 aprile c’è stata l’eliminazione di Drusilla Gucci, con i tre nuovi nominati che sono Roberto Ciufoli, Valentina Persia e Fariba Therani.

Ma cosa succederà giovedì? Una settimana fa questo appuntamento fu annullato, il motivo riguardava la prima puntata di “Supervivientes“, la versione spagnola del programma. La società proprietaria del format decise di non volere sovrapposizioni, almeno per la “premiere”. Per quel che riguarda giovedì 15 aprile c’entra ancora il format spagnolo.

Isola dei Famosi, per la prima volta niente diretta: il motivo

Nello stesso giorno, infatti, è prevista una puntata anche di questa edizione (in Spagna gli appuntamenti settimanali sono ben tre). Anche in questo caso la produzione non vuole sovrapposizioni, in quanto alcune zone dell’isola sono in comune, ossia Playa Palapa e la Palapa. Infatti il reality spagnolo si svolge sulla stessa isoletta dell’Honduras, ma dall’altra parte. Per questo motivo il programma italiano sarà registrato con qualche ora d’anticipo con la formula della “finta diretta”, mentre gli spagnoli andranno normalmente live.

Da capire se questo accadrà ogni giovedì, oppure saranno prese decisioni diverse. A causa della registrazione, il televoto sarà ovviamente chiuso nel pomeriggio. Per l’Isola dei Famosi si tratta di un precedente non da poco, visto che storicamente questo reality fa della diretta il suo punto di forza. Ma evidentemente il format spagnolo, per ora, viene ritenuto più importante.