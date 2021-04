Isola dei Famosi, Akash Kumar in studio: Ilary Blasi lo punzecchia, lui pubblica una storia su Instagram che fa discutere

Nella puntata di ieri, lunedì 13 aprile 2021, dell’Isola dei Famosi c’è stato il grande ritorno di Akash Kumar in studio. Il controverso concorrente, eliminato già dopo i primi giorni, ha fatto spesso parlare di sé per i pettegolezzi sulla sua identità. Ma si è fatto notare anche per i battibecchi con Ilary Blasi, a partire dal colore dei suoi occhi (per qualcuno non naturali) fino al suo atteggiamento “spocchioso” sull’isola.

Il modello di origini indiane ha abbandonato il gioco, rinunciando anche alla seconda isola, la quale gli avrebbe potuto dare un’altra possibilità. Akash, invece, si è dichiarato – di fatto – stufo del gioco e ha preferito abbandonare. Per lui moltissimi attacchi via social, dai quali si è sempre difeso strenuamente. Tra questi attacchi anche quelli della conduttrice Ilary Blasi e degli opinionisti in studio.

Akash Kumar contro tutti negli studi dell’Isola dei Famosi

E il modello non le ha mandate a dire, attaccando a sua volta la showgirl (dicendo di non sapere chi fosse) e ricevendo una piccata risposta all’ingresso in studio. Durante la puntata Akash ha spiegato di soffrire di attacchi di panico e dislessia. Ha fatto intendere che i lati più spigolosi del suo carattere siano condizionati da questi problemi. Per Akash anche un duro confronto con Tommaso Zorzi, che gli ha ricordato di aver perso un’opportunità, ma anche in questo caso è nata una polemica.

Del teatrino di Akash mi importa relativamente.

Quello che importa è che ha utilizzato disturbi gravi come attacchi di panico, depressione e dislessia per giustificare il suo essere maleducato e arrogante e questo non è accettabile.#isola #tommasozorzi — Emy✨🧸 (@anailimeee) April 12, 2021

E a suggellare questa serata di tensioni una “storia” che il ragazzo ha pubblicato su Instagram mentre la puntata era ancora in corso: “Raga, siamo ancora qua. Asfaltati. Ho asfaltato…”, questo il commento con evidente riferimento ai dibattiti di pochi minuti. Ma sarà davvero così? A sentire e leggere i commenti sui social sembra, invece, che l’atteggiamento di Akash non sia così apprezzato…