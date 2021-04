Test: scopri la tua personalità attraverso lo stile di guida

Qual è il tuo stile di guida? In base al tuo modo di guidare puoi scoprire gli aspetti più nascosti del tuo carattere. Fallo con questo test

Tutti coloro che hanno fatto la scuola hanno un ricordo molto preciso: le famose “dieci e dieci” con le mani sul volante che l’istruttore ci imponeva ogni volta che mettevamo in moto. Poi, con il tempo, ognuno di noi ha scelto uno stile di guida, spesso diverso da quello che ci veniva consigliato all’epoca della scuola guida.

Quasi tutti hanno dimenticato le indicazioni dell’istruttore e hanno scelto di guidare nel modo più comodo possibile. È una questione di abitudine, di istinto. E, anche se non sembra, il nostro modo di guidare può far capire molti aspetti del nostro carattere. A volte si possono scoprire anche dei lati del nostro modo di essere che nemmeno conosciamo.

Questo test serve proprio a conoscere meglio il nostro carattere attraverso le nostre abitudini alla guida. Tom Vanderbilt è l’autore del libro Perché guidiamo nel modo in cui lo facciamo e cosa dice di noi. In questo libro spiega che molte persone trascorrono più tempo alla guida che in famiglia.

Sulla base di questo fattore, Tom Vanderbilt ha creato alcune associazioni tra le nostre abitudini alla guida e il nostro carattere. Scopri se il tuo stile di guida si abbina perfettamente al tuo modo di vivere la vita. In base a come mantieni il volante, potrai apprendere cose che (forse) nemmeno immaginavi.

I risultati del test

Il perfezionista

Alla scuola guida fu detto di mettere le mani sul volante formando le famose ‘dieci e dieci’. Tu lo hai sempre continuato a fare. Ti piace seguire i buoni consigli e metterli in pratica al meglio. Provi sempre a fare le cose perbene, altrimenti eviti proprio di farle. Il perfezionismo è il segreto del tuo successo. In amore, nei rapporti con gli altri e a lavoro.

Il bravo ragazzo

Devi fare tutto in maniera rilassata. Non ti piace prendere la vita troppo sul serio. Per questo preferisci distaccarti dal resto del mondo e fare tutto con calma. Sei capace di trasmettere serenità a tutte le persone che ti circondano. Alla guida non cambia niente, le distanze si coprono con calma, senza correre. Sei un pilota che difficilmente supera i limiti di velocità.

Il minimalista

Ami condurre una vita semplice, senza troppi impegni, altrimenti ti viene il mal di testa. Ti accontenti dell’essenziale e non ami coltivare nuove conoscenze. Meglio poche relazioni, ma forti. La tua semplicità non ti rende noioso, anzi. Chi ti circonda ti ama per questo e viene volentieri in macchina con te, perché ti piace guidare senza esagerare, in sicurezza.

L’avventuriero

Sei un amante del rischio. Ti piace vivere al limite e trarre sempre pieno vantaggio da ogni situazione. Anche in amore sei instabile, raramente riesci a stare con una persona per più di sei mesi. Soltanto chi riesce a starti dietro può essere tuo amico. Gli sport estremi sono i tuoi preferiti. Sei più da rally che da Formula 1, anche quando guidi.

Lo chef

Sei un leader nato. Ti piace assumerti tutte le responsabilità e guidare il gruppo, anche in situazioni difficili. Sei molto fiducioso nei tuoi mezzi. A lavoro ricevi sempre complimenti per il tuo modo di essere. La tua natura ti porta spesso ad avere difficoltà in amore. Alla guida sei sempre molto sicuro e non hai bisogno di troppi comfort. Ti affidi al tuo stile.

Empatico

Se chi vuoi è felice, lo sei anche tu. Il tuo altruismo è molto apprezzato dagli altri. Sai coltivare molto bene le amicizie. Sei tollerante, rispettoso e lotti sempre per la libertà di tutti. Ti piace goderti la vita in modo positivo. Sei l’autista perfetto per una gita fuori porta. Con la tua allegria metteresti tutti di buon umore, anche durante un viaggio molto lungo.

Il pacifista

Ti piace metterti in mezzo a tutte le discussioni. In famiglia, a lavoro, tra amici. Sei un mediatore perfetto. Odi qualsiasi tipo di conflitto e sei un pacifista nato. Quando qualcuno abusa del clacson dietro di te non ti scaldi, lo lasci passare e magari gli sorridi anche. È sempre molto difficile farti arrabbiare.

Il pagliaccio

Cerchi sempre la battuta. Ami far ridere gli altri, a volte lo fai anche se ti rendi conto di aver esagerato un po’. Sei creativo e spesso riesci ad emergere in campo artistico. Ami circondarti di persone che riescono a rilassarsi insieme a te. Al semaforo, ti piace attaccare bottone con l’auto accanto, magari con qualche risata.

Il timoroso

Non ami il rischio. L’ansia ti invade. Se devi fare un discorso, sei capace di ripeterlo anche dieci volte al giorno finché non sei sicuro di averlo imparato a memoria. Spesso ti chiudi in te stesso perché non vuoi affrontare i problemi. Alla guida sei la classica persona sempre attenta. Nella tua auto non può mai mancare il navigatore satellitare, che consulti anche se conosci la strada a memoria.

Il frettoloso

Vai sempre di fretta, non stai fermo un attimo. Non c’è tempo per le interruzioni e per le persone che interferiscono nei tuoi impegni. Preferisci eliminare un problema alla radice piuttosto che risolverlo. Anche alla guida, preferisci tagliare per la scorciatoia e vuoi arrivare alla metà il prima possibile.

Il test è terminato. Hai trovato riscontro tra il tuo modo di guidare e il tuo carattere? Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni ti proporremo altri test divertenti. Stay tuned!