Un autobus è uscito fuori strada in Perù ieri mattina. Trasportava decine di persone. Ci sono molte vittime e feriti. Tutti i dettagli

Tragedia in Perù. Un autobus è uscito fuori strada e ha avuto un grave incidente. Il veicolo trasportava molte persone. Il numero delle vittime, al momento, è salito a 20 persone. 14 i feriti ma sono numeri in costante aggiornamento perché alcune persone sono in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri nella provincia peruviana di Sihuas della regione di Ancash.

A bordo c’erano delle persone che stavano recandosi alle urne per votare. Le forze dell’ordine locali sono arrivate in pochi minuti sul posto e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Molte persone sono state trasportate in ospedale in condizioni gravi. Per questo motivo si pensa che il numero delle vittime possa aumentare nei prossimi giorni. Alcuni media locali hanno azzardato delle tesi sulla vicenda.

Incidente in Perù: la ricostruzione

L’incidente che ha coinvolto un autobus in Perù ha sconvolto molte persone. Il numero delle vittime è molto alto e per questo molti media nazionali e locali si stanno occupando della vicenda. In particolare, Radio RPP di Lima, ha provato a ricostruire la dinamica dell’incidente raccogliendo alcune testimonianze. Non si sa molto in realtà, però le informazioni raccolte saranno sicuramente utili alla polizia.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Parobamba, nella regione di Ancash. Sembra che l’autobus si sia capovolto diverse volte e sia finito in un terreno incolto. A bordo c’erano molte persone che stavano andando a votare. L’autobus, infatti, era diretto verso la capitale Lima e veniva dalle zone di Huanchayllo e Parobamba. L’autobus faceva parte della compagnia di trasporti Fama Tours.

Lo ha reso noto la polizia, che ha specificato anche che i passeggeri fossero diretti verso i luoghi di origine per le votazioni generali. È prassi in Perù organizzare dei viaggi per permettere alle persone che lavorano nella capitale di tornare a casa in occasione delle elezioni. Fra qualche giorno la stessa azienda di trasporti avrebbe organizzato anche il viaggio di ritorno.

La polizia al momento non ha ancora ufficializzato le causa del disastro. Una prima ricostruzione avrebbe imputato la colpa dell’incidente all’autista. Si tratterebbe, dunque, di un errore umano. Ma non è ancora esclusa la pista che porta al guasto tecnico improvviso. Secondo le autorità locali, l’autista dell’autobus andava ad una velocità troppo elevata in una zona con un limite molto più basso.

Proprio per questo motivo, la polizia stradale sta raccogliendo le testimonianze dei superstiti. Al termine delle indagini si saprà quali saranno le conclusioni degli agenti. Al momento non c’è nessun indagato ufficiale e non sono stati effettuati arresti da parte delle forze dell’ordine peruviane. Le autorità locali fanno sapere che diciotto persone sono molte a causa della forza dell’impatto. Altre due, invece, sono decedute durante il trasporto in ospedale. Le ferite erano troppo gravi. Purtroppo ci sono altri feriti in condizioni precarie.

Nei prossimi giorni vi aggiorneremo sul numero delle vittime e sulla dinamica ufficiale dell’incidente.