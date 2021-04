Real Madrid, Sergio Ramos positivo al Covid. L’annuncio arriva dal sito ufficiale del club: è il secondo caso in una settimana dopo Varane

Ancora un caso di calciatori positivi nel Real Madrid. Nel giorno in cui Florentino Perez viene confermato alla presidenza per il sesto anno di fila, il club spagnolo comunica la positività del difensore capitano Sergio Ramos. E’ il secondo caso di giocatori contagiati in una settimana: nei giorni scorsi toccò a Varane.

Attualmente, Ramos è fuori per infortunio, ma è stato al seguito della squadra per gli impegni di Champions League: tra questi quello imminente contro il Liverpool per il ritorno dei quarti di finale, vinti dalla squadra di Zidane. Sergio Ramos è a casa e non avrebbe particolari sintomi. Osserverà il consueto periodo di isolamento prima di sottoporsi a un nuovo tampone.

A questo punto, l’allenatore delle Merengues dovrà fare i conti con più di un problema in difesa. Ramos, che era comunque già out, rimanderà il proprio ritorno in campo. E anche Varane, sempre a causa del Covid, dovrà rimanere fuori a causa del virus per almeno un paio di settimane. Tra l’altro anche Varane, come Ramos, risultò positivo alla vigilia della partita di Champions League della scorsa settimana, quella contro il Liverpool.

Il match si giocherà domani sera alle ore 21 (diretta Sky), e all’andata la formazione spagnola si è imposta col netto risultato di 3-1. Nel match di ritorno gli spagnoli, naturalmente, sono favoriti: ma la squadra di Klopp ha le risorse giuste per ribaltare il risultato, anche perché giocherà questo match di ritorno tra le mura amiche. Naturalmente peserà l’assenza del pubblico, che come noto fa la differenza da quelle parti.