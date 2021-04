Gomorra 5, è in arrivo la quinta stagione della celebre serie tv: anticipazioni e cosa succederà nelle puntate conclusive

La stagione 5 di Gomorra, la celebre serie tv di Sky ambientata nel mondo della camorra, è in arrivo. Sarà la stagione conclusiva, che porterà grandi sorprese e colpi di scena. Naturalmente, tutte le questioni lasciate in sospeso dovrebbero trovare una conclusione. Ma andiamo con ordine: le riprese sono quasi ultimate. Termineranno il mese prossimo, e l’estate sarà dedicata al montaggio della serie.

La messa in onda è prevista tra l’autunno e la primavera del 2022. Non ci sono date ufficiali, per quelle bisognerà attendere la presentazione, ma è possibile che la serie possa essere trasmessa in due “tronconi”, un po’ come avviene per alcune serie americane, come “The Walking Dead”. Ma cosa succederà in Gomorra 5? La prima grande novità è il ritorno di Ciro Di Marzio, l’amatissimo personaggio “morto” nella precedente stagione, ma che in realtà è sopravvissuto.

Gomorra 5 partirà subito con clamorose novità: ecco quali

La vicenda è raccontata nel film “spin off” “L’Immortale” con Marco D’Amore (l’interprete di Ciro) alla regia. Dalle poche notizie che sono state diffuse, nella serie 5 andrà avanti lo scontro tra Levante e Patrizia, che ha lasciato macerie. Questo costringe Genny Savastano a tornare in campo, nonostante volesse abbandonare il mondo della criminalità. Lui, però, è latitante e deve vivere in un bunker senza poter vedere la moglie e il figlio.

Genny potrà contare sull’aiuto del “Maestrale“, anziano e misterioso boss di Ponticelli. E’ in arrivo un’altra guerra, ma su questa irrompe il ritorno di Ciro. Lui è vivo ed è in Lettonia e prepara il suo ritorno in aiuto dell’amico. La serie proseguirà aspettando chi vincerà quest’ultima guerra di camorra. Alcuni dettagli fanno pensare alla clamorosa morte di Azzurra, la moglie di Genny, ma si tratta solo di un’ipotesi. Intanto, in attesa delle prime conferme, i fans sono già in fermento.