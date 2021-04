Bianca Guaccero, padrona di casa di “Detto Fatto”, ringrazia Ornella Muti per essere stata ospite del programma. Un dettaglio non è però sfuggito ai fans che si chiedono: “Perché l’ha fatto?”

La conduttrice Bianca Guaccero si è ritrovata, suo malgrado, a dover guidare il contenitore pomeridiano di Rai 1 “Detto Fatto“, direttamente da casa sua, a causa della sua positività al Covid-19.

Ieri, però, la puntata è stata allietata dalla presenza di una vera e propria diva del cinema italiano: Ornella Muti. L’attrice è stata ospite del programma, accettando di fungere da modella per il truccatore Simone Belli.

Un vero onore, dunque, per il make-up artist, al quale è stato affidato l’arduo compito di rendere ancora più fascinosa una donna dalla rara bellezza naturale.

Detto Fatto, il ringraziamento di Bianca Guaccero ad Ornella Muti e lo stupore dei fan

Una volta completata l’opera, Simone Belli ha mostrato al pubblico il make up scelto per esaltare la bellezza di Ornella Muti. “Bella prima e direi ancora più bella adesso, Simone complimenti hai fatto un ottimo lavoro, anche se questa volta partivi facile“, questo il commento di Jonathan Kashanian, opinionista storico della trasmissione, che ora fa un po’ le veci in studio di Bianca Guaccero.

Il truccatore interviene poi sostenendo la tesi di Kashanian: “Ovvio che su una bellezza così, ragazzi…bella nel ’98, nel ’99, nel duemila…bella forever!“.

A questo punto Jonathan dà la linea a Bianca Guaccero in collegamento da casa, la quale ringrazia la Muti riempiendola di complimenti: “Io volevo ringraziare veramente Francesca, perché ha dato lustro alla nostra trasmissione, grazie Francesca per essere stata con noi“.

Sui social sono stati molti i commenti dei fans che si chiedevano il perché della decisione di Bianca Guaccero di rivolgersi ad Ornella Muti chiamandola Francesca. Probabilmente non tutti sono a conoscenza del fatto che Ornella Muti in realtà è uno pseudonimo. Francesca Rivelli, infatti, scelse Ornella Muti come nome d’arte all’inizio della sua carriera.

