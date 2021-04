Il quiz show di Rai 1 “L’eredità” ha un nuovo vincitore. Si tratta di Francesco, che ieri è riuscito a portare a casa una cifra sostanziosa. Ecco chi è il giovane ragazzo campione del programma condotto da Flavio Insinna.

Flavio Insinna conduce ormai da qualche edizione il famoso quiz show del preserale di Rai 1 “L’eredità”. Ieri i telespettatori hanno potuto ammirare il trionfo nel programma di un giovanissimo ragazzo.

Si tratta di Francesco che è riuscito a portare a casa la cifra record di 52 mila e 500 euro grazie al gioco finale “la ghigliottina”, nel quale ha indovinato l’ultima parola.

Si tratta di una somma particolarmente sostanziosa quella del montepremi, considerando soprattutto la giovane età del vincitore. Il pubblico si è già affezionato a lui ed è curioso di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Chi è Francesco? Origini, studi e passioni del nuovo campione de “L’eredità”

Nome e cognome : Francesco Simonetta

: Francesco Simonetta Luogo di nascita : Palmi (Reggio Calabria)

: Palmi (Reggio Calabria) Luogo di residenza: Roma

Roma Professione: Studente di Ecobiologia

Studente di Ecobiologia Titolo di studio: laurea in Scienze Naturali

laurea in Scienze Naturali Curiosità: ha una grande passione per gli animali

Andando a guardare il profilo Instagram di Francesco, la sua passione per il mondo animale si intuisce immediatamente. Il suo account infatti conta tantissime foto di vari esemplari di uccelli, volpi, insetti ma anche di moltissimi paesaggi naturali. Il suo interesse per la fauna si evince già dal nickname che ha scelto per Instagram “zeppo_wildlife.nature”. Il giovane è infatti laureato in Scienze Naturali mentre ora è iscritto alla facoltà di Ecobiologia all’Università “Sapienza” di Roma, città nella quale risiede nonostante abbia origini calabre.

Una vera e propria passione dunque, per Francesco, del quale su Instagram praticamente non esistono foto in cui ritrae se stesso (benché nella bio del suo profilo sul social si accrediti come fotografo). A quanto pare, il ragazzo ama lasciare totale spazio agli scatti degli animali. Il volto di lui, compare in particolare su due post: quelli condivisi con i fans per celebrare le sue due vittorie al quiz “L’eredità”: quella di ieri e quella di qualche giorno fa.