Nella puntata di stasera all’Isola dei Famosi ci sono 3 persone a rischio eliminazione: Valentina Persia, Fariba Teherani e Roberto Ciufoli. Ecco chi rischia l’eliminazione secondo i sondaggi

Torna stasera il secondo appuntamento settimanale dell‘Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi insieme ai suoi fidati opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

La puntata stasera non sarà in diretta, bensì registrata a causa di problemi logistici con Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi.

Dopo un mese sull’isola la fame si fa sentire, ma le eliminazioni devono continuare. Scopriamo insieme chi uscirà tra Valentina Persia, Fariba Teherani e Roberto Ciufoli

Isola dei Famosi: ecco l’eliminato di stasera secondo i sondaggi:

Nelle prime puntate sull’isola, i naufraghi spesso si nascondevano dietro un dito e nel momento delle nomination non trovavano mai una motivazione valida per mandare qualcuno all’eliminazione.

Sarà per la fame o per la competizione, ma lo scorso lunedì i naufraghi non hanno avuto peli sulla lingua.

Roberto Ciufoli e Fariba Teherani sono stati nominati dai concorrenti. Il comico Roberto nonostante diverta e si dia da fare non è piaciuto come leader nella settimana precedente, risultando addirittura come un comandante.

Fariba, madre dell’influencer Giulia Salemi, appena sbarcata dalla Parasite Island insieme ad Ubaldo non viene accolta nel migliore dei modi sulla nuova isola. I naufraghi decidono così di nominarla perché troppo chiacchierona e talvolta inappropriata.

Valentina Persia, comica e attrice, non è stata nominata dal gruppo, bensì da Brando Giorgi, il leader della settimana. Brando si è giustificato dicendo che la trova maleducata, ma il pubblico pensa che in realtà tema la forza mediatica di Valentina. E infatti è così.

Valentina è la favorita tra i nominati secondo i sondaggi: ha il 50% di preferenza. Subito sotto Fariba con il 30 % e ultimo Roberto con appena il 20%.

Secondo le percentuali, l’eliminato sarà Roberto e dovrà abbandonare la Palapa. Avrà comunque la possibilità di decidere di continuare grazie a Playa Esperanza. Questa è l’isola dello stand by, dove adesso si trovano Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile, anche loro eliminate nelle scorse puntate.

Roberto sarà l’eliminato ufficiale? E soprattutto, deciderà di continuare l’avventura su Playa Esperanza? A stasera, su canale 5 alle 21:45 per avere tutte le risposte sull’Isola dei Famosi