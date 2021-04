Il leader in carica Brando Giorgi è costretto a lasciare l’isola. I medici gli hanno imposto il ritorno in Italia

L’Isola dei Famosi è la spiaggia più discussa d’Italia. Telecamere su telecamere a mettere a nudo ogni singola sfumatura dei naufraghi che decidono di farsi carico di questa esperienza per migliorarsi e provare una nuova esperienza.

Succede però, ogni volta, che qualcosa vada storto e che magari qualcuno non riesca a far fronte a tutte le sfide dell’Isola dei Famosi che proprio quest’anno con la conduzione di Ilary Blasi ne sta dando di tutti i colori.

In questo caso il tutto riguarda Brando Giorgi, il neo leader più discusso di tutta l’edizione delle spiagge più chiacchierate d’Italia, che proprio sembra non abbia fortuna questa volta. Cosa è successo con Brando Giorgi?

Brando Giorgi abbandona l’Isola dei Famosi: una tutela necessaria

In questi giorni se ne è parlato tantissimo, fra una scaramuccia e l’altra di Fariba e qualche oggetto non meglio identificato nell’occhio della Isoardi, non è passato assolutamente inosservata l’assenza del leader Brando Giorgi che ha dovuto lasciare pochi giorni fa l’isola per alcune cure mediche.

Nella puntata dell’Isola 2021 di stasera, 15 aprile, Massimiliano Rosolino ha spiegato che Brando Giorgi deve tornare in Italia. “Dovrà rientrare in Italia, quindi abbandona il gioco” riferisce l’inviato speciale di Ilary Blasi che ha datola notizia ad apertura di trasmissione sottolineandone, così, l’importanza.

Brando Giorgi a quanto pare avrebbe qualche problema agli occhi molto gravi e quindi non avrebbe potuto fare niente se non abbandonare il gioco, proprio nella settimana lo ha visto indossare la collana di leader dei naufraghi. Brando come la Isoardi, a quanto pare l’Isola dei Famosi non è molto clemente con gli occhi dei nostri naufraghi.

Purtroppo però il ritorno in Italia, e di conseguenza l’eliminazione dal gioco, è stato un provvedimento assolutamente necessario per consentire gli opportuni accertamenti medici al nostro Brando.

Massimiliano Rosolino ha poi sottolineato quanto proprio in virtù della salute di ogni concorrente è necessario prendere delle decisioni che magari non possono piacere. Brando Giorgi era colui che più si era isolato dal gruppo creando malumori. Ora da leader eravamo curiosi di vedere come cambiavano le dinamiche tra lui e gli altri naufraghi. Si è così concluso il confronto scontro fra di loro?