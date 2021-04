Isola dei Famosi, lo youtuber Awed si è scontrato con la naufraga che corteggiava. Cosa è successo fra i due in questi giorni e stasera.

Quando si parla dell’Isola dei Famosi non si può di certo parlare di assenza di dinamiche e giochi di ruoli, così come spesso li definisce il giovane youtuber Awed. Qualche volta però il tutto non passa per nulla inosservato.

L’Isola dei Famosi è ormai il centro degli scontri e degli amori un po’ strani discussi sin dal primo giorno della trasmissione. Si è parlato in questi giorni tantissimo di un probabile amore che sarebbe potuto nascere fra Awed nei confronti della bellissima naufraga.

Fra coloro che non amano andare a portare la legna, coloro che invece amano tagliare il cocco o cucinare il riso, c’è anche chi ama rincorrere principesse isolane alla ricerca di un amore impossibile.

Isola dei Famosi, Awed e la storia d’amore distrutta con la modella Beatrice

Awed a quanto pare aveva un interesse molto particolare nei confronti della modella Beatrice Marchetti e fra i due sembrava essere anche nata una amicizia speciale come nei migliori tempi del GF VIP. Una sorta di crossover della stagione degli amori.

A quanto pare però le cose sono andate completamente in fumo ed i due hanno discusso aspramente accusandosi a vicenda di essere degli strateghi ideatori di dinamiche. “Io sono arrivata lunedì a capire che c’era un corteggiamento reale” dice la bella modella Beatrice che non ha proprio apprezzato i commenti di Awed.

Secondo gli opinionisti in studio risulta invece molto strano che la modella dica così siccome i due si sono avvicinati ed Awed sembrava essere stato chiaro. “E per questo che dico che ci teneva alle dinamiche, altrimenti mi avrebbe detto che aveva un fidanzato fuori” rincara la dose Awed che proprio non le ha mandate a dire.

Isola dei Famosi, Awed duro scontro con Akash

Duro invece il commento da parte della bella Elettra Lamborghini che tuona verso Awed: “Pare che tu stia perdendo un po’ di credibilità. Abbiamo capito che lei è fidanzatissima“. Insomma, mentre da un lato c’è chi non ha visto di buon occhio Beatrice, lei continua a non vedere di buon occhio Awed. Bisogna dire che Elettra proprio non se ne risparmia nemmeno una.

Quando conosci la risposta ma la prof in call non ti vede. #Isola pic.twitter.com/JfNMuRIrTi — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Awed a questo punto ha accusato Beatrice di non rispettare il proprio fidanzato. Una accusa molto pesante da parte dello youtuber che proprie non gliele ha mandate a dire. Beatrice era visibilmente scossa dalle parole del giovane napoletano che a quel punto ha avuto un bel faccia a faccia in collegamento con Akash dallo studio.

Akash non ci ha visto più ed ha detto al giovane youtuber Simone che praticamente ci ha provato con tutte. “Stai sereno ed al posto tuo. Stai a giocare con Paul. Tranquillo Awed” sottolinea il bellissimo modello. Insomma in studio ci sono state scintille anche fra i due ex coinquilini dell’Isola dei Famosi. Che sia finita qui in questo triangolo di scontri?