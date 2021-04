Cosa pensa davvero Elettra Lamborghini, opinionista dell’Isola dei Famosi, dei naufraghi? Simpatie ed antipatie iniziano ad uscir fuori.

Elettra Lamborghini è una delle donne che più in questo periodo sta cavalcando l’onda del successo fra le giovani generazioni. Oltre ad essere una cantante di successo ormai fa parte anche del mondo del piccolo schermo come opinionista tutto pepe.

Tutti i fan in subbuglio quando fu resa ufficiale la sua partecipazione all’Isola condotta da Ilary Blasi come opinionista assieme ad Iva Zanicchi ed al beniamino del pubblico, da poco uscito vincitore del GF VIP, Tommaso Zorzi.

All’inizio tutti l’avevamo notata un po’ sottotono, naturalmente complice di tutto è stato anche il Covid che purtroppo l’ha costretta a restare in isolamento, anche se per fortuna non ha sofferto di sintomi. Dopo ciò però la donna è tornata in studio più forte che mai ed anzi non le manda proprio a dire.

Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi: le opinioni sui naufraghi

In una intervista esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni la bellissima cantante di “Musica ed il resto scompare” ha deciso di dire la sua opinione sui concorrenti del reality di cui è opinionista senza, come suo solito, porsi alcun freno.

Ebbene sì, la bella ed irriverente opinionista ha rivelato cosa pensa. In primis risalta subito la sua opinione su Gilles Rocca che è reputato dalla donna come “arrogante“. Elettra ha infatti subito precisato che Gilles dovrebbe ricordarsi che “sull’Isola sono tutti uguali e che lui dovrebbe saperlo”.

Per quanto riguarda invece gli altri. “Miryea Stabile è molto solare nonostante viva in condizioni estreme (quelle dell’Isola)” dice la bella cantante che poi ha mostrato tutto il suo dispiacere per l’infortunio di Paul Gascoigne.

Per quanto riguarda invece Drusilla Gucci, Elettra ha una ottima opinione di lei, dicendo che è “un tesoro con la sua timidezza”. Meno simpatica si pensa le stia Daniela Martani che “non le dice molto”.

Elettra Lamborghini ha poi parlato di Beppe Braida e Vera Gemma. Il primo, nelle parole dell’opinionista, ha un carattere ben definito, mentre la seconda “è un po’ troppo dura”.

In sintesi sembra che l’atteggiamento di Gilles Rocca continui a non esserle facilmente digeribile, cosa che è condivisa da molti, mentre continua a nutrire una certa simpatia per il carattere della Stabile e della Gucci. Tutti sono curiosi di sapere come evolverà il rapporto fra lei, la bellissima cantante di “Pem Pem”, ed i naufraghi.