Questo test ha l’obiettivo di mettere alla prova le tue capacità di osservazione. Riesci a vedere i due gatti nascosti in questa immagine?

Oggi ti proponiamo un test molto divertente, che metterà alla prova il tuo cervello. In questa foto ci sono due gatti. Non sono stati messi in evidenza ma, chi ha buone capacità di osservazione riuscirà sicuramente a trovarli. In questa immagine è stata raffigurata una famiglia del XVIII secolo. Vediamo il padre sulla sinistra, la bambina e la madre sulla destra.

Il padre legge un giornale, la figlia sta giocando con una bambola e la madre è impegnata a cucire. Ma non è tutto. Oltre a queste tre persone ci sono anche due animali domestici. Nascosti, infatti, ci sono i due gatti appartenenti a questa famiglia. Riesci a vederli?

Lo scopo di questo test è quello di trovare i due gatti nascosti nella piacevole scena familiare. Soltanto coloro che saranno più attenti riusciranno a trovarli. Vediamo se anche tu sei tra quelli che ci riusciranno. Concentrati sull’immagine qui sotto e cerca di trovare i due gatti nascosti. Prenditi tutto il tempo che vuoi, non è un gioco a premi.

Dove sono i due gatti nascosti?

Allora? Sei riuscito a trovare i due gatti nascosti in questa immagine? Questa rappresentazione riguarda una pubblicità di Arnold’s Balm, un prodotto americano che serve a curare problemi di digestione. In passato era prassi pubblicizzare i propri prodotti in questo modo, aggiungendo elementi nascosti per rendere le pubblicità più interattive.

Anche perché internet non esisteva e, in qualche modo, bisognava attirare l’attenzione dei potenziali clienti. Se non sei ancora riuscito a trovare i due gatti non preoccuparti, non significa niente. Può darsi semplicemente che oggi fossi un po’ più distratto del solito. Basta scorrere un po’ questo articolo per scoprire le soluzioni del test.

Le soluzioni del test

Per trovare il primo gatto bisogna vedere dove è rivolto lo sguardo della madre e della bambina. Entrambe guardano il padre, come se volessero dirgli qualcosa. Ed infatti è proprio così. Gli stanno segnalando la presenza del gatto sotto i suoi piedi e, probabilmente, con lo sguardo gli stanno chiedendo di non appoggiare i piedi sul piccolo animale.

Hai trovato l’altro gatto? Osserva meglio la madre. Hai notato l’occhietto del gatto accanto alla sua mano sinistra? Ecco, hai trovato il secondo gatto. La madre è impegnata nell’arte del cucito ma, nello stesso momento, tiene in braccio l’altro gatto. Adesso li hai trovati entrambi. Questo test serve per tenere la nostra mente in allenamento. Seguici per altre divertenti verifiche.