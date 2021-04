Gli Europei 2021 si giocheranno col pubblico sugli spalti anche in Italia. La FIGC ha ricevuto l’ok dal Governo. I dettagli

E’ arrivata la notizia che tanti tifosi italiani attendevano da tempo: agli Europei 2021 l’Olimpico sarà aperto al pubblico. Dopo tante settimane di riflessione il governo italiano ha dato finalmente il suo parere positivo alla riapertura dello stadio della Capitale che ospiterà le gare della competizione internazionale.

Troppo importante per i vertici del calcio, ma anche per i politici, non perdere l’occasione di organizzare la cerimonia d’apertura. La UEFA aveva spiegato tempo fa che senza tifosi allo stadio le città-sede avrebbero dovuto rinunciare alle gare e aveva posto una deadline entro cui comunicare le proprie adesioni.

L’Italia e Roma ci saranno, anche se non è stata stabilita ancora la capienza massima di spettatori (si mormora comunque che non supererà il 25%). Per ora è arrivato solo l’ok del Ministro Speranza, girato di conseguenza all’UEFA. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato così la notizia: “E’ un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. Ringrazio in particolare il ministro della Salute, Roberto Speranza”.

Europei 2021, ok per l’Olimpico. Dublino si tira indietro

Ora il CTS si dovrà mettere al lavoro per far sì che entro l’11 giugno sia tutto pronto e coordinato per poter riaprire l’Olimpico in sicurezza, anche considerando che se i dati della pandemia miglioreranno è lecito aspettarsi anche qualche tifoso in “trasferta”.

Se Roma ha confermato la sua presenza c’è invece chi ha fatto un passo indietro e ha preferito perdere la competizione piuttosto che avere altri problemi di ordine organizzativo-sanitario. Parliamo di Dublino che ha rinunciato ad ospitare le 4 gare previste nel programma originale.

Nel frattempo il quotidiano inglese “The Sun” propone Manchester come sede alternativa: le 4 gare mancanti potrebbero disputarsi all’Ethiad Stadium del City, portando l’Inghilterra ad ospitare ben 11 incontri della kermesse.