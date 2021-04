Ieri è stata registrata la trasmissione che, forse, farà chiarezza su Denise Pipitone e Olesya. Il messaggio del conduttore russo

La vicenda relativa al possibile ritrovamento di Denise Pipitone si arricchisce di un nuovo particolare. E non poteva che essere così visto che la trasmissione russa che si sta occupando del caso sembra non aver alcun interesse a svelare il risultato dei test che hanno messo a paragone i gruppi sanguigni della piccola ragazza scomparsa a Mazara del Vallo e quelli di Olesya Rustova.

Proprio ieri è stata registrata la puntata in cui sapremo se i due gruppi coincidono e si potrà dunque procedere all’esame del DNA. “Lasciali parlare” andrà però in onda soltanto oggi in Italia, anche se il legale della famiglia Maggio ha partecipato in collegamento streaming dopo aver ricevuto via mail una copia dei risultati e questo faceva ben sperare tutte le persone interessate.

Denise Pipitone, il conduttore russo alimenta i sospetti

A rompere il silenzio sulla vicenda è stato lo stesso Dmitry Borisov, conduttore della trasmissione russa che, sulla sua pagina Instagram, ha postato due foto insieme ad Olesya Rustova. I due, sorridenti, si sono mostrati prima e dopo la registrazione della puntata.

Ma a far discutere è stato un commento a corredo dello scatto in cui il conduttore, ovviamente in cirillico, ha domandato ai suoi follower: “Quale sarà il vero nome di Olesya: Angela, Lidia o Denise?“.

Particolare che ha mandato su tutte le furie l’avvocato della famiglia Maggio Giacomo Frazzitta, che ancora una volta si è trovato di fronte all’ennesimo colpo di scena ed ormai è attanagliato dal dubbio che questa storia si riveli soltanto un fuoco di paglia utile alla tv russa per far salire lo share dei suoi programmi.

“Ogni giorno un pezzetto di storia, di racconti inutili, di mezze frasi, di rinvii. E adesso capisco che la cosa più semplice del mondo va complicata per fare spettacolo, per creare attesa, per guadagnare pubblicità e audience. E io non ci sto. Come non ci stanno la mamma di Denise e papà Piero”. Queste le dichiarazioni dure di Frazzitta, riportate dal Corriere della Sera. Con la speranza che oggi sia davvero la giornata decisiva.