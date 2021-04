Usa: centinaia di famiglie rischiano di essere travolte da una piena di acque reflue. L’area si trova in Florida. Il rischio inondazione è molto elevato. Ecco tutti i dettagli

Ron DeSantis, governatore della Florida, ha dichiarato lo stato di emergenza. Le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni sono centinaia. Il motivo della decisione è una possibile inondazione che potrebbe colpire alcune aree. Parliamo dell’area della Contea di Manatee, una zona che si trova a circa sessanta chilometri a sud di Tampa. Manatee County conta più di trecentomila abitanti.

Queste persone rischiano di essere colpite da una forte inondazione, causata da una piena di acque reflue. Il pericolo è stato generato da una falla che si è creata in una riserva. La quantità d’acqua che rischia di abbattersi sui cittadini della Contea di Manatee è di oltre un miliardo di litri. E c’è anche il pericolo che queste acque possano contenere sostanze tossiche, dannose per l’essere umano.

La possibile inondazione che rischia di colpire la Contea di Manatee, in Florida, ha costretto le autorità locali ad evacuare molte persone. Le famiglie coinvolte in questa evacuazione sono centinaia. Ron DeSantis, il governatore della Florida, non ha potuto fare altro. La decisione era inevitabile per salvare la vita di queste persone. La quantità d’acqua che rischia di colpire questa area è enorme.

Floridians were evacuated from their homes on Easter weekend.

480 million gallons of toxic wastewater could end up in Tampa Bay — this might become an environmental catastrophe.

This is an emergency situation, the Florida Cabinet must be briefed ASAP. https://t.co/aNciqjClD5

