Amore, amore ed ancora amore: i segni più romantici dello zodiaco non possono fare a meno di mettere i sentimenti al primo posto. Scopriamo chi sono!

Che il romanticismo sia un modo di essere che divide è ormai appurato. Ci sono persone, infatti, che respirano amore ed amano l’idea… dei sentimenti stessi!

Altre, invece, preferirebbero non pensare ai sentimenti ed evitare che influiscano sulla loro vita quotidiana.

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni che proprio non possono fare a meno di essere dei veri romantici.

Ci sarai anche tu oppure il tuo partner?

I segni più romantici dello zodiaco: ecco la classifica

Un luogo comunque vuole che gli opposti si attraggano.

Se detesti il romanticismo, i sentimenti ed il dispiego di emozioni, il tuo partner potrebbe essere, invece, uno… dei segni più romantici di tutto lo zodiaco!

Questi segni, infatti, amano l’idea dell’amore e non potrebbero mai lasciare inespressi i loro sentimenti.

Sono a loro completo agio quando si tratta di parlare di cosa provano e non nascondono mai le loro emozioni.

Tutto il contrario, quindi, dei segni che sono tra i più difficili da amare!

Abbiamo già scoperto qui quali sono i segni peggiori da avere come ex e quelli che sembrano essere meno adatti al matrimonio.

Anche se l’oroscopo non può essere considerato una scienza esatta, siamo riusciti a conoscere diversi tratti dei segni zodiacali grazie alle nostre classifiche.

Insomma, se siamo riusciti ad individuare i segni che hanno più pollice verde di tutti, di certo non ci faremo sfuggire quelli che sono i più romantici di tutto lo zodiaco.

Ecco la classifica!

Bilancia: quinto posto

Anche se sembra un segno che rifugge in qualsiasi maniera il romanticismo, la Bilancia è in realtà uno di quelli che adora di più i sentimenti!

Questo segno, infatti, spesso maschera la sua tenerezza dietro una facciata di ironia e freddezza.

Appena qualcuno lo interessa, però, il gioco viene presto rivelato: la Bilancia è un segno tenero e veramente molto, molto romantico!

Sagittario: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica dei segni più romantici troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Questo segno, spesso, sembra troppo “infantile” per una storia seria ed in molti “snobbano” la sua compagnia.

Il Sagittario, infatti, non si innamora spesso proprio perché lascia a poche persone il privilegio di conoscerlo davvero.

Quando, però, qualcuno lo fa capitolare, il Sagittario mostra tutto il suo romanticismo: è un segno che ha molto a cuore il suo partner!

Pesci: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo invece tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Questo è un segno che ha una grande intelligenza emotiva e che è in grado di “sintonizzarsi” alla perfezione sui sentimenti degli altri.

Spesso, però, i Pesci soffrono la mancanza di attenzioni da parte degli altri e finiscono per rimanere eccessivamente feriti.

Sono persone estremamente romantiche che farebbero di tutto per il proprio partner: non deludeteli!

Leone: secondo posto

Sul secondo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone: anche loro, infatti, sono estremamente romantici!

Il Leone ha un modo di dimostrare il suo affetto decisamente dominante.

Questo segno, spesso, risulta freddo ed orgoglioso ma si tratta solo di una facciata: sotto sotto, il Leone, nasconde un animo gentile che non vede l’ora di conquistare l’amore del proprio partner.

Ogni giorno, quindi, potrete aspettarvi nuove conferme del suo amore per voi: è un vero romantico!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più romantici dello zodiaco

Al primo posto troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Sono loro i più romantici di tutto lo zodiaco!

Questo segno, infatti, adora mostrare i suoi sentimenti al partner ed è in grado di essere veramente romantico.

Per il Cancro ogni piccolo avvenimento merita un festeggiamento; ha sempre pronti regalini e pensierini, compra fiori ed organizza piccole (e grandi) sorprese per l’altro.

Chi è nato sotto questo segno non si fa veramente remore a nascondere i propri sentimenti!

Per loro il dialogo ed il romanticismo sono una parte fondamentale della vita insieme: se avete a che fare con un Cancro, quindi, dovrete per forza imparare a parlare dei vostri sentimenti!