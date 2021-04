Denise Pipitone, Olesya Rostova. E’ forse arrivato il momento di sciogliere i nodi di questo mistero che scuote l’opinione pubblica internazionale?

In queste settimane non si fa altro che parlare di lei. La giovane Olesya Rostova che in una trasmissione russa ha lanciato un appello molto forte nei confronti dei propri genitori naturali al fine di ritrovarli, di ricongiungersi con la propria famiglia.

Purtroppo questo è uno di quei casi in cui la sofferenza di una famiglia intera diventa quella di una nazione tutta e poi sfocia anche in ambito internazionale. Il dolore che si può provare per la scomparsa della propria figlia, allora di nemmeno 5 anni, non è descrivibile.

In questi giorni tutte le emittenti hanno parlato di quanto successo, del test del dna e di quello del gruppo sanguigno, nonché di tutte le polemiche ad esso connesso. Questo ha portato il caso a diventare anche un fenomeno social non indifferente.

Caso Denise Pipitone, la giovane Olesya Rostova fa boom sui social

Su di lei non si sa davvero nulla, nemmeno la sua altezza, la sua reale età o tutti quei dettagli che potrebbero dare una maggiore sicurezza. Nulla che però non possa essere dimostrato grazie ai test del DNA e del gruppo sanguigno.

Non è facile per nessuna delle parti vivere questo periodo di incertezza profonda, di insicurezza ed anche di malinconica speranza. Non è possibile immaginare cosa stiano provando in queste ore la giovane Olesya Rostova e la mamma di Denise Pipitone che con grande forza è in attesa di scoprire se è davvero sua figlia.

A quanto pare però questa storia a distanza di anni ed anni desta ancora grande apprensione per il popolo dei social. Come raccontato egregiamente da Alberto Matano a La Vita in diretta, ogni giorno colleziona un aumento esponenziale di followers sui propri social. “La protagonista in questi giorni è lei. Pensate che su instagram ha raggiunto all’improvviso i 50.000 followers” – ha affermato durante la puntata.

La giovane donna è arrivata ad avere quasi 63 mila followers sul suo account Instagram. Un aumento che in questi giorni sta diventando esponenziale. Questo fa aumentare i sospetti che la cosa sia finalizzata ad un mero ritorno di visibilità mediatica. Insomma che si possa giocare con i sentimenti di una mamma – e di un popolo intero – per un po di pubblicità? La speranza del pubblico è che lei sia Denise.

Caso Denise Pipitone, i commenti degli italiani: “Tu sei Denise, me lo sento!”

Il tutto è molto facilmente notabile dai commenti degli italiani sotto i suoi post: “Denise lo sento che sei tu” oppure “Tu sei Denise, me lo sento! e se non lo fossi ti auguro di trovare la tua mamma!” o appelli molto più forti come “Spero tanto che sia tu Denise…Sarebbe la storia d’amore più bella, una mamma che ha lottato come una leonessa per la sua piccola e la piccola che dice alla sua mamma che non l’ha mai dimenticata…”

“Spero che Dio ti ripaghi di tutto il dolore grande che hai dovuto sopportare, i bambini non dovrebbero mai soffrire…Anch’io ho avuto un trauma da piccolina e so cosa si prova…Ti abbraccio con tutto il mio cuore e prego Dio affinchè guarisca le tue ferite con le più grandi gioie…A prescindere che tu sia la nostra Denise o meno”.

Non solo, tutte dimostrazioni di un grande affetto che lega il popolo italiano ad una storia che strazia il cuore.