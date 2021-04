Rosa e Deddy hanno avuto l’opportunità di passare qualche ora in più insieme. Maria De Filippi ha fatto un’eccezione solo per loro

L’ultima puntata del serale di Amici 20 è stata davvero drammatica. Come in un film o una serie tv ricca di colpi di scena, il talent show condotto da Maria De Filippi ha regalato un finale triste per Rosa e Deddy, due dei concorrenti più amati del pubblico.

Entrambi, infatti, sono finiti al ballottaggio finale e di conseguenza la coppia è stata costretta a dividersi. Ad abbandonare il programma è stata la ballerina scelta dalla squadra di Arisa e Lorella Cuccarini.

Il risultato del ballottaggio, come da copione, è stato comunicato ai ragazzi soltanto al rientro nella casa. I due “piccioncini” hanno vissuto momenti molto tristi, e gli stessi giudici sono rimasti davvero delusi per averli visti separati.

Rosa e Deddy, la scelta di Maria De Filippi

La situazione è stata presa a cuore dalla stessa Maria De Filippi che si è rivolta direttamente a Deddy per consolarlo. Rosa ha preso le sue cose ed ha fatto le valigie, rassicurando il suo compagno: “Ti aspetto fuori”.

Ma Maria ha preso una decisione e ha deciso di fare un’eccezione al regolamento, consentendo a Rosa di passare altro tempo all’interno della casa. Lei e Deddy hanno approfittato degli ultimi momenti nella residenza e hanno passato la notte insieme.

L’annuncio di Maria De Filippi a Deddy sul ritorno di Rosa pic.twitter.com/4DlebvZNOK — disagiotv (@disagio_tv) April 6, 2021

La scelta della De Filippi, però, non ha fatto contenti tutti. Sono in tanti sui social a non aver condiviso la decisione. C’è anche chi si aspetta che in futuro vengano fatte delle eccezioni per altri ragazzi.