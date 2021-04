Paolo Bonolis, insieme al fido Luca Laurenti, saranno protagonisti della prima serata su Canale 5 al posto di Barbara D’Urso

Paolo Bonolis è già tornato da qualche settimana in tv con le nuove puntate di “Avanti un altro”. Il conduttore romano, accompagnato da Luca Laurenti e dai suoi coloritissimi ospiti (tra cui ad esempio la signora-manga Himorta), sta di nuovo tenendo compagnia a tutti gli italiani nella fascia preserale.

Ora però Bonolis è pronto a riprendersi il “trono” della prima serata e lo farà a partire da domenica 11 aprile, sempre su Canale 5 e sempre con Avanti un altro, prendendo il posto di “Live non è la D’Urso”, il programma di Barbara D’Urso che è stato cancellato a causa degli ascolti in ribasso.

Starà all’eclettico presentatore trovare il modo di risollevare gli animi della domenica su Mediaset. E Avanti un altro è sicuramente un prodotto di punta che, siamo sicuri, ci regalerà momenti divertenti.

Paolo Bonolis, come cambia Avanti un altro in prima serata

Inoltre il nuovo format per la trasmissione serale prevede alcune novità: il gioco sarà ovviamente sulla falsariga di quello consueto, ma ad intrattenere i telespettatori ci saranno tantissimi ospiti vip.

Nella prima puntata, ad esempio, vedremo sfidarsi due squadre di vip suddivise tra ex concorrenti del GF VIP ed ex opinionisti del reality. Anche in questo caso, come in altri programmi della concorrenza, si è scelto di devolvere il ricavato in beneficenza: il montepremi andrà interamente al CERS, onlus che si occupa di accudire i bambini con disabilità.

Nel frattempo Bonolis è finito nel mirino delle critiche perchè, secondo molti telespettatori, Avanti un altro si sarebbe spinto al limite della decenza per quel che riguarda i contenuti hot del programma.

Vero che spesso si vedono tantissime belle ragazze in abiti succinti, ma secondo il presentatore non c’è niente di esagerato: “Non trascendiamo mai nel volgare, poi se qualcuno ha traumi irrisolti allora amen”.