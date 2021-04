Con una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha affidato ai social le sue risposte alle critiche. Cosa ha detto.

Una lunga serie di foto corredate da una didascalia, nella quale è possibile leggere stralci della sua intervista a BlastingNews.

Questa è la maniera con la quale la famosa conduttrice di Live – Non è La D’Urso, ha deciso di rispondere alle critiche ed alle insinuazioni fatte su di lei nell’ultimo periodo.

Ecco tutti gli argomenti ed i commenti di Barbara D’Urso.

Barbara d’Urso sui social : “Ministri e virologi mi hanno ringraziata”

Che Barbara D’Urso sia una delle conduttrici italiane che ha più “presa” sul pubblico della televisione è un fatto ormai assodato. Proprio per questo motivo, quindi, la decisione di Mediaset di chiudere il suo programma, Live – Non è La D’Urso, e sostituirlo con un’altra trasmissione ha fatto decisamente scalpore.

In molti, famosi e non, hanno commentato l’avvenimento. Dalle parole di Zingaretti, duramente criticato dal popolo di Twitter, ai pareri di tanti opinionisti, è risultato evidente che l’impatto di Barbara D’Urso sulla TV è uno di quelli che non si dimentica, volenti o nolenti, facilmente.

In una serie di stories sul suo profilo Instagram, dunque, la famosa conduttrice ha deciso di “rispondere” alle critiche che le sono piovute addosso, anche nel corso degli anni. Dopo aver postato un articolo che sottolinea il “crollo” degli ascolti dopo la prima settimana senza Live – Non è la D’Urso, ecco quali sono le frasi più eloquenti di oggi dal profilo di Barbara D’Urso.

“Live – Non è la D’Urso si è imposta anche come trasmissione d’informazione, tanti politici amano venire da me ma non manca l’intrattenimento. Cinque ore di diretta la domenica sera, che piacciono molto e di cui sono orgogliosa“. Allo stesso tempo, poi, Barbara D’Urso sottolinea anche l’importanze civica della sua trasmissione e delle sue azioni.

“Durante il primo lockdown sono diventati virali i video che ho postato, dove spiegavo come lavarsi le mani e dimostrato con l’uso della tempera che indossare i guanti è fondamentale. Addirittura, i Ministri ed i virologi mi hanno ringraziata.”

Le critiche più dure ed il futuro di Barbara D’Urso

Inoltre, nonostante le divergenze con la rete, Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di chiarire la sua posizione: “L’unica cosa che voglio è portare successi all’azienda per cui lavoro, Mediaset.” A questo proposito, quindi, risulta evidente come la “chiusura” del suo programma non abbia di certo scombinato poi troppo i suoi piani.

Barbara D’Urso, poi, è passata a parlare del suo rapporto con il pubblico; di certo, con questo commento, ha voluto rispondere a chi la critica duramente. In molti, infatti, sostengono che Barbara D’Urso faccia della TV di qualità non eccelsa.

A sentire lei, però, si tratterebbe proprio del contrario: “In tutti questi anni mi sono adattata al gusto del pubblico e, grazie a ciò, ho conquistato la mia porzione fedele di italiani, che per fortuna sono tanti.”

Insomma, a sentire la conduttrice, quindi, il suo stile giornalistico e di conduzione è modellato sul gusto degli italiani. Grazie al suo modo di fare, schietto e sincero, Barbara si sarebbe conquistata, quindi, il suo posto in TV.

A dimostrazione delle sue parole ci sono i dati: nella giornata di Pasqua, Domenica Live ha raggiunto picchi di due milioni di spettatori.

Il “regno” televisivo di Barbara D’Urso, quindi, è ancora ben lontano da finire: e lei, di certo, non ha intenzione di rimanere indietro!