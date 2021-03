Himorta è ormai famosissima per i suoi travestimenti nella trasmissione di Bonolis. La ragazza ha parlato del suo rapporto col presentatore

Antonella Arpa, meglio conosciuta col nome d’arte di Himorta, in poco tempo è diventata apprezzatissima dal pubblico ed i suoi travestimenti, sia sui social che in tv, hanno reso celebre la “Signora Manga” di Avanti un altro.

Antonella infatti è una famosissima cosplayer italiana che è riuscita a coronare il suo sogno, diventando protagonista in una delle trasmissioni più amate e più seguite. Nata nel 1990 a Salerno, fin da ragazzina si è appassionata ai fumetti e poco tempo dopo ha cominciato ad apprezzare i manga, su tutti Dragonball e One Piece.

Dalla sua prima apparizione al Romix, in cui si presentò travestita da Ace Pugno di Fuoco, ad oggi, sono tantissimi i personaggi interpretati dalla Signora Manga. E ora è nato un fumetto tutto suo, Himorta appunto, grazie alla collaborazione dell’illustratrice Stefania Macera (in arte Chocoartist). Il fumetto è prodotto da Mondadori editore ed è acquistabile anche su Amazon.

Himorta e le sue collaborazioni con Bonolis

Proprio in occasione del lancio del suo fumetto Antonella ha rilasciato una lunga intervista a tgcom in cui ha parlato dei suoi inizi ed anche del suo presente televisivo su Canale 5. La cosplayer ha spiegato di essere stata scelta per “Avanti un altro” dopo essersi presentata ad un provino vestita come Poison Ivy (un personaggio dell’universo di Batman).

In realtà già nel 2016 la bella ragazza campana aveva avuto modo di lavorare insieme a Paolo Bonolis in una puntata di Ciao Darwin in cui aveva interpretato “Lamù”. Himorta, inoltre, ha spiegato che il celebre conduttore è esattamente come si mostra in tv ed ha raccontato un episodio per confermare ciò:

“Ricordo una volta che dopo aver letto una domanda ho dovuto cantare la sigla di un cartone animato. Io sono molto stonata…Alla fine delle registrazioni ero fuori dagli studi e si ferma una macchina davanti a me. Abbassano il finestrino e c’è Bonolis che mi guarda e mi dice: ‘La prego…non canti mai più’“.

Magari la voce non sarà il suo punto forte, ma i suoi fans la adorano lo stesso per i suoi travestimenti ed il suo corpo mozzafiato.