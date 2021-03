Con un post di Instagram è arrivato l’annuncio inaspettato per tutti i fan del disc-jokey: Gabry Ponte diventerà papà! Ma c’è un mistero.

Per tutti i millenials, Gabriele Ponte sarà per sempre uno dei componenti del trio Eiffel 65 che, nei primi anni 2000, dominavano le classifiche italiane e non. Insieme ai fan, però, Gabriele ed i colleghi sono ormai cresciuti e oggi il disc-jockey, famoso in tutto il mondo, ha fatto un annuncio… veramente straordinario. Tra poco, infatti, diventerà papà: ma… chi è la mamma?

Gabry Ponte diventerà papà: l’annuncio sui social

“E niente.. sto per diventare papà! quante emozioni quest’anno“. L’annuncio, lo possiamo ben dire, è arrivato proprio… out of the blue (e cioè “di punto in bianco“). Gabry Ponte, infatti, ha rivelato grazie ad un post di Instagram che diventerà presto padre.

La foto, un selfie del disc-jockey chiaramente emozionato insieme all’ecografia, è stata pubblicata solo da qualche ora ma ha già fatto il pieno di like e commenti. Più di 80.000 pollici alzati e tantissime le congratulazioni da parte di semplici fan ed anche di nomi noti del mondo dello spettacolo.

Gabry Ponte, 48 anni il prossimo 20 Aprile, aveva dovuto affrontare, solo qualche mese fa, una difficile operazione al cuore. Il risultato, fortunatamente, era stato positivo e il famoso DJ aveva deciso di condividere questo percorso importante con i suoi follower ed i suoi fan.

“Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice. L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardio rianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto”

Insomma, anche se Gabry Ponte non è diventato un “classico” influencer che condivide vita, morte e miracoli sul suo profilo, di certo la malattia e l’intervento lo avevano enormemente avvicinato al suo pubblico. Questo scorcio di vita privata si è allargato oggi, quando con un post emozionante, Gabry Ponte ha fatto sapere a tutti che sta per diventare papà.

Il popolo del web, ovviamente, si è scatenato: tra cuori, congratulazioni, previsioni (c’è chi dice già che sia una femmina, chi pensa che siano gemelli) e chi più ne ha più ne metta, è sorta però una domanda. Ma chi sarà la mamma?

Chi è la compagna di Gabry Ponte

Decisamente della vita intima di Gabry Ponte non sappiamo molto. I suoi post riguardante la malattia e la ripresa dopo l’intervento, infatti, sono tra i pochi che il famoso DJ ha mai condiviso riguardo la sua vita privata.

Riguardo i suoi rapporti sentimentali, per ora, non sappiamo veramente quasi nulla: neanche sapevamo che stesse frequentando qualcuno ed ora… diventerà papà!

Sui suoi social compaiono spesso (anche se non spessissimo) i tre nipoti e la sorella, ai quali Gabry Ponte è evidentemente molto legato.

Oltre questo, però, non è possibile “scovare” nessun altro indizio. Le ultime notizie riguardo una presunta frequentazione di Gabry Ponte risalgono al 2014. Al tempo, infatti, le indiscrezioni parlavano di una possibile relazione tra Gabry Ponte e Marcella Ovani (cantante delle Lollipop).

Non c’erano mai state né conferme né smentite da parte del DJ che, però, aveva espresso chiaramente il suo punto di vista riguardo il gossip. Come riporta anche GossipETV, in un’intervista al settimanale Visto, Gabry Ponte avrebbe dichiarato:

“Non dico nulla, se non che mi faccio una bella risata quando leggo queste cose. Ho imparato a dire no comment non perché me la voglio tirare, ma solo perché Internet è uno strumento meraviglioso, ma anche pericoloso. E nasconde tanta cattiveria“.

Insomma, per ora l’identità della compagna di Gabriele Ponte è ancora ben nascosta, al riparo dalla cattiveria di Internet. Ovviamente, noi non possiamo far altro che rispettare la decisione ed aspettare, in futuro, di conoscere l’identità della mamma se e quando la coppia deciderà di uscire allo scoperto. Nel frattempo, ovviamente, nessuno ci vieta di fare a Gabry Ponte le nostre congratulazioni.