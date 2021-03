Russell Crowe ha voluto condividere con i suoi followers il suo saluto al padre scomparso poche ore fa. Le sue parole

Giornata davvero triste per Russell Crowe: il famoso attore neozelandese ha infatti perso il padre John Alexander Crowe in circostanze non ancora rese note alla stampa. John Alexander aveva 85 anni ed è deceduto a Coffs Harbour, in Australia, in quella che per gli ultimi 25 anni è stata casa sua.

Il premio oscar è stato uno dei primi a far conoscere al mondo la notizia, pubblicando su Twitter vari post in cui ha espresso tutto il suo dolore: “Ho fatto ritorno ai boschi, la scorsa notte. Oggi, nonostante il sole sia alto nel cielo e la pioggia torrenziale abbia smesso di scorrere, porta con sé una data che sarà sempre puntellata di tristezza. Il mio caro, carissimo vecchio, il mio splendido papà, il più gentile tra gli uomini è morto”.

I arrived back in the bush last night.

Today, although the sun is shining and the torrential rain has abated, this date will forever be tinged with sadness.

My dear old man, my beautiful dad, the most gentle of men, has passed away. — Russell Crowe (@russellcrowe) March 30, 2021

Inizia così il ricordo di John Alexander, a cui l’attore neozelandese deve moltissimo. Il padre infatti, nonostante le poche risorse economiche, lo ha sempre supportato e se Russell è diventato un attore stimato è anche merito del lavoro del suo “vecchio” che si è trasferito in Australia per diventare ristoratore sui set cinematografici.

Russell Crowe in Australia per il suo nuovo film

Non solo notizie negative in questi giorni riguardanti l’ex protagonista de “Il Gladiatore”. Quando siamo giunti ormai a metà riprese per il colossal Marvel “Thor 4 Love and Thunder” è stato reso ufficiale che anche Russell Crowe farà parte del film che annovera già tra le sue fila attori del calibro di Christian Bale e Natalie Portman.

The confirmed cast members of Thor: Love and Thunder as of March 29, 2021 ⚡️ pic.twitter.com/b5k4Hy9neF — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 29, 2021

Il quarto capitolo riguardante il “supereroe col martello” è in lavorazione proprio in Australia, dove Crowe era già stato avvistato giorni fa insieme alla troupe durante un match di rugby. Il premio oscar non sarà uno dei protagonisti, ma prenderà parte ad un cammeo.