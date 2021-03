Oggi la conduttrice di Detto Fatto ha deciso di condividere un selfie sul suo profilo Instagram. Ecco con chi era Bianca Guaccero!

Attrice, conduttrice televisiva e cantante: quanti assi nella manica ha la conduttrice di Detto Fatto?

Oggi, sul suo profilo Instagram, la famosissima attrice ha deciso di condividere un selfie con “Lady Gaga“, chiamandola “l’amore mio“.

Di chi si tratta?Beh, purtroppo per i fan di Lady Gaga, non si tratta davvero della famosa cantante e pop-star internazionale: ecco, però, a chi si riferisce Bianca!

Bianca Guaccero e il selfie con “Lady Gaga”: ecco di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Per un momento tutti i fan della “Mother Monster“, come viene chiamata Lady Gaga dai suoi fan, hanno avuto un colpo al cuore. A leggere solo la didascalia dell’ultimo post di Bianca Guaccero, infatti, sembrava proprio che durante la puntata di Detto Fatto di oggi, ci sarebbe potuta essere ospite anche la famosissima pop-star internazionale!

Se Lady Gaga è in Italia, in questi giorni, per girare alcune scene del nuovo film di Ridley Scott “Gucci“, nel quale interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, anche Bianca Guaccero non smette un attimo di lavorare. L’appuntamento delle 15.15 nel pomeriggio di Rai2 con Detto Fatto, infatti, continua come di consueto. Insieme alla Guaccero, nel cast fisso, ci sono nomi come Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Gli ospiti, poi, sono veramente d’eccezione e riempiono il pomeriggio della Rai con un “salotto” televisivo veramente incredibile. Oggi, martedì 30 marzo secondo il sito ufficiale della Rai, in studio ci sarà il pasticciere Alessandro Capotosti insieme alle esperte di economia domestica, Titty e Flavia. Infine ci sarà il dentista Giovanni Macri ed, anche, Patrizia Pellegrino e Jo Squillo.

Per far sì, però, che tutto funzioni, però, non ci vogliono solo gli ospiti ed una grande organizzazione. Servono anche gli autori! Ed è proprio una delle autrici, Elisa Dossena, la “Lady Gaga” di Bianca Guaccero. La conduttrice, infatti, ha condiviso un selfie su Instagram con l’autrice:”Io e l’amore mio! La mia bellissima autrice soprannominata Lady Gaga!”

Insomma, sembra evidente che tra le due il rapporto sia molto stretto ed anche che nel team di Detto Fatto ci siano degli inside jokes veramente simpatici. Chi può dire cosa ci regalerà la puntata di oggi e se ci sarà un’apparizione… dell’autrice preferita da Bianca Guaccero?

Detto Fatto, il programma della Rai è una grande famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Dossena (@la_dossy)

Il team che lavora “dietro le quinte” di Detto Fatto è veramente affiatato e proprio per questo il programma funziona così bene. Dopo che Bianca Guaccero si è dovuta fermare è diventato evidente come all’interno dello studio la squadra “funzioni” solo se è tutta insieme. Tra gli altri, ultimamente, anche un curioso siparietto tra la conduttrice e lo chef del programma ha dimostrato che Detto Fatto è una vera e propria grande famiglia.

Curiosando anche sul profilo di “Lady Gaga” e cioè Elisa Dossena, è possibile vedere numerosi post che parlando della vita sul set. “È arrivata l’ultima puntata di @dettofattorai. Come ogni anno resterò spaesata per almeno una settimana perché é davvero intenso quello che si vive qui e quando viene a mancare, arriva dritto nello stomaco il vuoto delle montagne russe.”

“Questo è molto più che un programma. È vita, persone speciali, sudore, follia, piccoli miracoli quotidiani, battiti di cuore all’impazzata, idee vorticose, ore e ore di tasti del MAC che danzano, risate fino alle lacrime, adrenalina e anche incazzature cosmiche che passano un minuto dopo. Mancano tantissimi compagni di viaggio nelle foto di questo ultimo periodo che stimo profondamente e a cui voglio bene. A tutti, ma proprio a tutti, dico GRAZIE. Applausi . FINE”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Dossena (@la_dossy)

Insomma un team affiatato che regala emozioni sia a chi ci lavora sia a chi guarda la trasmissione.

Adesso manca solo… la vera Lady Gaga!