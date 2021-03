“Sta scrivendo” ci fa capire che qualcuno sta per inviarci un messaggio su Whatsapp. Come fare per renderlo invisibile agli altri

Whatsapp è da anni ormai una delle app più utilizzate da tutti noi per scambiarci messaggi di testo, foto e video. Nell’ultimo anno, complice la pandemia, la comunicazione tramite smartphone o pc è diventata semplicemente l’unica maniera per mantenere i contatti con amici e parenti.

L’app recentemente sta cercando di introdurre nuove funzioni per migliorare sempre di più e ricevere feedback positivi dagli utenti, che nel frattempo hanno deciso di migrare in massa verso altri servizi come ad esempio Telegram. In questo caso, invece, vi parliamo di una scritta che compare ormai da molto tempo all’interno delle nostre chat, che siano singole o di gruppo.

E’ la famigerata dicitura “sta scrivendo”, che compare in alto segnalandoci che qualcuno sta per inviarci un messaggio. Ma questa funzione non sempre è gradita a tutti noi. Quante volte ci è capitato di rimanere in ansia per alcuni minuti in attesa di ricevere una comunicazione importante, sapendo che dall’altra parte qualcuno stava digitando da un po’ di tempo? O viceversa, quante volte nell’indecisione avete iniziato a scrivere per poi cancellare e ricominciare, mentre il mittente del messaggio sapeva che voi stavate digitando?

“Sta scrivendo” su Whatsapp, i metodi per nascondere la scritta

Ebbene, per evitare che compaia la scritta “sta scrivendo” esistono ben due metodi differenti:

modalità aereo

flysat

Vi basterà infatti selezionare la modalità aereo per non far vedere agli altri che siete in procinto di scrivere e inviare un messaggio. La modalità aereo blocca la connessione alla rete, ma nel frattempo potrete scrivere o creare un vocale che verrà inviato una volta ripristinata la connessione.

Questo metodo ovviamente però vi impedisce di utilizzare i dati, navigare o ricevere email e notifiche. Se volete evitare tutto questo ma continuare a nascondere la scritta “sta scrivendo”, allora dovrete scaricare l’app Flysat. Questo programma vi permette di entrare in una sorta di navigazione in incognito, quindi sarai invisibile su tutte le app. L’unico limite di Flysat è quello di poter inviare soltanto messaggi testuali su Whatsapp. Niente foto e video, dunque.