Dopo il GF VIP il Brasile sembra voler “manomettere” il televoto dell’Isola dei Famosi. Sono spuntati in rete alcuni tweet contro Awed

Ci risiamo: i brasiliani vogliono manomettere il televoto dell’Isola dei Famosi. A farne le spese, secondo alcuni tweet che sono spuntati in rete, questa volta sarebbe Awed. Lo youtuber casertano, infatti, è finito per la seconda volta in nomination dopo essere scampato all’eliminazione nella puntata di ieri, che ha visto uscire di scena Vera Gemma.

La donna, però, non ha fatto le valigie per tornare a casa. E’ rimasta a Parasite Island e tra una settimana potrebbe rientrare in gioco. Nel frattempo, invece, sono andati in nomination Awed e Miryea Stabile. Le sorti dei due naufraghi saranno decise in questi giorni e nella prossima puntata si scoprirà chi sarà eliminato.

Isola dei Famosi, i brasiliani contro Awed?

Ora però per i concorrenti e anche per i telespettatori italiani torna “l’incubo Brasile”. Anche nel GF VIP infatti moltissimi abitanti del paese sudamericano hanno votato in massa per la loro connazionale Dayane Mello, scatenando tantissime polemiche.

Anche in questo caso i brasiliani sembrerebbero essersi coalizzati per supportare Miryea Stabile e far uscire Awed dal gioco. Come potete vedere su Twitter sono cominciati a comparire in giornata alcuni post in portoghese che invitano le persone a votare contro Simone Paciello.

🇧🇷🇮🇹 MUTIRÃO BOM DIA BRASIL, BOA NOITE ITÁLIA FEAT. @daymelloreal INICIADO 🇧🇷🇮🇹

💪🏻 FOCO NO GSHOW

💥 META DE 1200 VOTOS POR PESSOA

⏰ ENCERRA ÀS 21:00

❌ O VOTO É PRA ELIMINAR, ENTÃO VOTEM NA AWED.

📲 Link pra votar: https://t.co/h6sPYpcTS5 #BBB21 #DayaneMello #JulietteCampeã pic.twitter.com/1CEJmOMee6 — lau (@mendieoclock) March 29, 2021

L’allarme però è subito rientrato visto che, a quanto pare, si trattava solamente di una maniera studiata per farsi pubblicità. Lo stesso profilo che ha condiviso questo tweet ne ha successivamente fatti altri di supporto ad Awed.

Il casertano può quindi stare tranquillo: la sua sorte sarà decisa dal pubblico a casa ma sicuramente i brasiliani non influenzeranno il televoto.