Stasera gli azzurri si giocano la qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21. Cosa succederà in caso di arrivo a pari punti

Ci siamo, stasera l’Italia Under 21 saprà se potrà continuare il suo percorso negli Europei oppure dovrà abbandonare la kermesse internazionale direttamente nella fase a gironi.

Gli azzurrini dovranno affrontare la Slovenia dopo i due pareggi consecutivi con Repubblica Ceca e Spagna, ma la partita comporterà varie difficoltà proprio a causa della particolare situazione di classifica creatasi nelle prime due giornate.

L’Italia, per essere sicura del passaggio del turno, deve assolutamente vincere. In questo caso staccherebbe matematicamente il pass per la fase finale degli Europei Under 21 che si svolgeranno dal 31 maggio al 6 giugno. Altrimenti bisognerà attendere il risultato di Repubblica Ceca-Spagna.

L’Italia passa il turno se… Tutte le possibili combinazioni

Se la squadra comandata da Nicolato riuscirà ad imporsi stasera, non sarà necessario fare nessun calcolo complicato. Anche in caso di arrivo a pari punti con Spagna e Repubblica Ceca, l’Italia sarebbe davanti per miglior differenza reti totale (primo criterio).

Gli azzurrini passeranno il turno anche se:

L’Italia pareggia con la Slovenia e la Repubblica Ceca perde contro la Spagna

Italia e Repubblica Ceca pareggiano entrambe, ma l’Italia lo fa con almeno due gol in più segnati.

Questo perchè gli altri criteri in caso di punteggio identico sono, oltre allo scontro diretto (pari con entrambe), i gol segnati ed il fair play. Nelle ultime due discriminanti l’Italia è in svantaggio con la Repubblica Ceca e quindi servirà segnare almeno due reti in più di loro in caso di pareggio.

Europei Under 21, Italia-Slovenia: le probabili formazioni

In tutto questo scenario, Nicolato dovrà far fronte all’emergenza: Scamacca, Del Prato, Rovella e Tonali sono squalificati per la sfida di stasera. In difesa rientreranno comunque Gabbia e Marchizza, mentre l’attacco sarà sulle spalle di Cutrone e Raspadori. Questa la probabile formazione:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Pobega, Maggiore, Frattesi, Sala; Raspadori, Cutrone. ALL.: Nicolato.

A DISP.: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Ranieri, Pirola, Colombo.

Italia-Slovenia si giocherà alle ore 21 allo stadio Ljudski vrt e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.