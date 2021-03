All’Isola dei Famosi la bella conduttrice romana ha comunicato all’eliminata di dover dare il primo bacio di Giuda. Vediamo cosa è successo.

L’Isola dei Famosi regala ogni volta emozioni diverse ed anzi porta novità che lasciano sempre tutti perplessi e con qualche dubbio. Questo è il caso del primo bacio di Giuda della serata che è stato dato bisogna dire con tutto il sentimento del caso.

Questa rappresenta una delle novità dell’Isola che ci ha lasciati tutti con una nota di curiosità soprattutto per quello che rappresenta, per chi lo ha dato ed anche naturalmente per chi lo ha ricevuto.

Andiamo a vedere il significato del bacio di Giuda e tutto quello che è successo. E non è finita qui.

Isola dei Famosi, il significato del “Bacio di Giuda” di Ilary Blasi

A rimetterci “le penne” questa settimana è stata Vera Gemma che nonostante sia stata nel giro di pochissimo tempo una delle icone indiscusse di quest’Isola con il suo 15% di preferenze è stata eliminata contro il suo amico Awed ed il suo non proprio amico Gilles Rocca.

Vera Gemma è rimasta molto delusa dalla sua eliminazione, in realtà la donna sperava naturalmente di procedere a lungo sulle spiagge dell’Isola e diventarne protagonista indiscussa che avrebbe scatenato fulmini e tempeste. Purtroppo non è stato così, almeno per ora. C’è sempre Parasite Island.

A seguito della sua eliminazione le è stato chiesto di dare proprio il bacio di Giuda che avrebbe garantito un punto nomination ad uno o una dei naufraghi o delle naufraghe che è rimasto in gioco. Vera Gemma ha deciso di non dare il bacio a Valentina Persia con cui ha avuto più scontri, bensì a Francesca Lodo. Tutti questi nomi sono stati assoluti protagonisti degli scontri di questa settimana. Quanti altri baci di Giuda vedremo sulla spiaggia più discussa d’Italia?

Spero Eva rimanga su parasite island così visto che nomineranno di nuovo Awed voterò per la sua Eliminazione per farlo andare da lei e salvarlo da questo branco di pecore #isola #awed #VeraGemma — Elena Castaldo🌹 (@Elenacastaldo98) March 29, 2021