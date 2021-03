Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia ben salda ormai. Le accuse dell’ex di lei potrebbero far crollare tutto?

Uno degli amori più discussi degli ultimi tempi quello nato fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In effetti se parliamo dell’ultima edizione del GF VIP non possiamo non tener conto di quanto sia stata importante questa storia d’amore.

Pierpaolo Pretelli aveva iniziato il proprio percorso all’interno del reality iniziando a provare qualcosa per la stupenda conduttrice televisiva e show girl Elisabetta Gregoraci. I due erano diventati anche amici speciali ma poi il tutto è finito in un nulla di fatto.

Giulia Salemi è quindi entrata a piccoli passi nella vita del giovane Pierpaolo Pretelli ed ora i due formano una coppia più che salda. E’ di poche ore fa la notizia, però, di accuse molto gravi da parte dell’ex di lei. Vediamo cosa è successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’ex tuona: “Sta usando anche te”

Abraham Garcia, ai microfoni del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha lanciato un vero e proprio appello al fidanzato di Giulia Salemi. Secondo lui, infatti, la bella modella di origini persiane si troverebbe in ogni reality uno spasimante o aspirante corteggiatore da ammaliare per poi sfruttarne la popolarità del momento.

Insomma, non ci va giù leggero l’ex della Salemi, anzi. “Pierpaolo, stai attento. In ogni reality show a cui ha preso parte, Giulia si è creata una storia d’amore. Io mi sono sentito usato da lei. Presta attenzione!” tuona il bellissimo ragazzo risentito dalla propria ex.

Le accuse però non si fermano qui ed infatti il giovane Garcia continua tuonando: “Lei starà usando anche con te. Io ho capito che stava per me per interesse“. Insomma il giovane sembra proprio voler mettere in guardia il suo coetaneo. Molti utenti del web accusano però il giovane di voler finire sotto i riflettori sfruttando la popolarità del momento della coppia formata dalla sua ex e Pierpaolo Pretelli.

Vero è che in ogni reality che ha calcato la giovane trova sempre un nuovo amore o una nuova amicizia speciale, infondo però al cuore non si comanda e quando si partecipa ad un reality è lecito che si possa provare un certo tipo di sentimenti per qualcuno in particolare. In questo caso la bella modella di origini persiane ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli. Posizioni diverse insomma. A questo punto bisogna solamente chiedersi da che parte stare.