Sky è pronto a lanciare “5 ragazzi per me”, il nuovo reality che andrà in onda il giovedì sera. Tutte le notizie e le curiosità sul programma

Tra pochi giorni parte su Sky Italia il nuovo gioco-reality “5 ragazzi per me”. Il programma televisivo, che avrà come tema l’amore ed i colpi di fulmine, andrà in onda a partire da giovedì 22 aprile 2021 su Sky Uno ed in contemporanea in streaming sulla piattaforma Now.

LEGGI ANCHE: PAOLO BONOLIS SPODESTA BARBARA D’URSO: LA DECISIONE DEI VERTICI MEDIASET

Il format è un adattamento italiano di “Five guys a week”, in onda già da tempo sulla tv britannica “Channel 4”, e si propone come un docu-dating il cui scopo è quello di abbinare una donna a cinque uomini tra cui la ragazza dovrà scegliere e poi magari continuare una relazione. Le modalità però sono davvero simpatiche ed originali.

Come funziona “5 ragazzi per me”

In questo programma, infatti, si salterà tutta la fase della conoscenza al di fuori degli schemi quotidiani. Tutti noi, solitamente, quando vogliamo conoscere qualcuno, siamo soliti iniziare in maniera soft con un appuntamento, un’uscita, o magari una cena romantica.

In questo caso una donna single aprirà la porta della sua casa a 5 ragazzi single per passare direttamente ad una fase di convivenza. Nei successivi 4 giorni, infatti, la ragazza potrà dormire con i suoi aspiranti fidanzati, condividere colazione, pranzo o cena e tutti gli aspetti della propria vita intima.

Qual è il modo migliore per conoscere veramente qualcuno? Viverci insieme! 🏡💕 #5RagazziPerMe è il dating show che stravolgerà le regole. Dal 22 aprile su @SkyItalia e @NOWTV_It. pic.twitter.com/rPW9SaKZy6 — 5 Ragazzi Per Me (@5ragazziperme) April 2, 2021

Durante le 96 ore sarà la donna ad avere il comando del gioco, potendo scegliere liberamente a quali prove sottoporre i 5 ragazzi per poi stabilire se qualcuno di loro sarà davvero la persona giusta per iniziare un rapporto serio e duraturo. Naturalmente, se qualcuno non sarà di suo gradimento, la ragazza avrà la possibilità di eliminarlo.

LEGGI ANCHE: “STORIE ITALIANE”, DECISO IL PROLUNGAMENTO: ECCO FINO A QUANDO ANDRÀ IN ONDA

Il conduttore ed i concorrenti

Al momento non è stato ancora reso noto il nome del conduttore del programma, anche se molto probabilmente non ce ne sarà bisogno. Nello show britannico a cui il reality si ispira, infatti, è presente soltanto una voce narrante.

Anche i concorrenti non sono stati svelati ma non è escluso che nei prossimi giorni possano essere comunicati i componenti del cast.