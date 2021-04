Alcuni aspetti del nostro carattere dipendono dal nostro segno zodiacale. Ecco la classifica dei primi cinque segni zodiacali più pessimisti

Molte persone non riescono a godersi la vita. Spesso, anche a causa dell’ansia, pensano troppo al futuro e ne sono spaventate. Queste persone hanno sempre la sensazione che qualcosa stia per andare nel verso sbagliato. Sono sempre convinte che ogni momento sia buono per una catastrofe. Lo fanno anche quando le cose vanno bene e non c’è nessun pericolo in vista.

Questo è un aspetto del carattere di molte persone. Dipende dalle esperienze vissute in precedenza. A volte, più semplicemente, si tratta di banale scaramanzia. Nei casi più estremi, invece, può essere il segnale che qualcosa non stia andando per il verso giusto e quindi bisogna intervenire immediatamente. Stiamo parlando dei pessimisti, una categoria di persone molto diffusa.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i cinque segni zodiacali più pessimisti.

I segni zodiacali più pessimisti: ecco i primi cinque

Ognuno di noi ha il proprio carattere. C’è chi è più brillante, chi è più sentimentale, chi è più ironico. C’è anche chi guarda al futuro (e spesso anche al presente) senza molta fiducia. Si tratta dei pessimisti. È una categoria alla quale appartengono coloro che vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto e che non hanno nessuna speranza di riempirlo. Molte volte queste persone si lasciano prendere da uno stato d’ansia preoccupante.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di carattere. È possibile capire se abbiamo speranze di vedere una persona sorridere o se invece se ne starà sempre lì, a piangersi addosso per cose che probabilmente non accadranno mai.

Abbiamo già visto quali sono i segni più tradizionalisti, quali sono i segni che sanno corteggiare meglio e quali sono i segni più ordinati. Oggi invece scopriremo quali sono i segni zodiacali più pessimisti. Ecco la classifica dei primi cinque.

Quinto posto: Scorpione. Quelli che sono sempre sul chi va là

Le persone nate sotto il segno dello Scorpione non sono pessimiste per natura. Anzi, spesso guardano al futuro anche con un certo ottimismo, senza esagerare. Si tratta di persone sempre molto leali e corrette ma insorgono quando qualcuno prova ad ingannarle. Per questo tendono a tenere sempre gli occhi aperti e, soprattutto nelle relazioni con altre persone, inizialmente sono molto diffidenti. Poi, col tempo, si sciolgono.

Quarto posto: Bilancia. Quelli che hanno molti rimpianti

Al quarto posto tra i cinque segni zodiacali più pessimisti c’è la Bilancia. Chi è nato sotto questo segno è moderatamente pessimista. Non ha l’abitudine di pensare che tutto andrà male ma, pur mostrandosi sempre sereno e allegro, nel suo animo c’è una forte sensazione di tristezza quando qualcosa non gli riesce bene. La Bilancia tende ad essere delusa quando non riesce a rispettare le aspettative. Le proprie e quelle degli altri.

I cinque segni zodiacali più pessimisti. Terzo posto: Vergine. Quelli che pensano troppo

Sul gradino più basso del podio c’è il segno della Vergine. Chi è nato sotto questo segno zodiacale di solito non ha un atteggiamento positivo nei confronti della vita. La Vergine calcola tutto, misura attentamente ogni cosa e pensa sempre prima di agire. A volte anche troppo. In questo modo, i pensieri negativi prendono il sopravvento e spesso la Vergine si priva dei piaceri più belli della vita.

I cinque segni zodiacali più pessimisti. Secondo posto: Cancro. Quelli che si fanno fregare dalla Luna

Chi è nato sotto il segno del Cancro è dominato dalla Luna. Proprio per questo ha un carattere lunatico. Chi è nato sotto questo segno è spesso di cattivo umore. In questi momenti esce fuori un forte pessimismo, che fa vedere al Cancro tutto nero. Anche se non è così. Il pensiero che qualcosa possa andare male prende il sopravvento su qualsiasi aspetto positivo. Questo aspetto del carattere del Cancro a volte fa allontanare anche gli amici più stretti.

Primo posto: Capricorno. I catastrofici

Se c’è qualcuno al quale è meglio non chiedere se pioverà a Ferragosto, quello è un Capricorno. La risposta sarà sempre la stessa: “Pioverà a dirotto!”. Chi è nato sotto questo segno tende ad essere poco solare e molto pessimista. Spesso il Capricorno sviluppa nella sua mente situazioni parallele, che vanno sempre a finire male. Soprattutto chi ha vissuto un’infanzia difficile fa fatica ad essere ottimista nella vita. A volte il Capricorno diventa talmente insensibile da estromettere dalla propria vita anche le persone più importanti.