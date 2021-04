Sei anche tu una persona che ha tutto in ordine ma nulla a posto? Abbiamo stilato la classifica dei segni più ordinati dello zodiaco: ecco chi sono!

Quando ti levi i vestiti li butti in una pila sulla sedia o li pieghi ordinatamente, li appendi sulle stampelle e li riponi nell’armadio?

Se ti ritrovi più nella seconda opzione, potresti essere anche tu uno dei segni che proprio non sopporta il disordine.

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni che proprio non possono fare a meno di ordinare tutto quello che trovano; ci sei anche tu?

I segni più ordinati dello zodiaco: ecco la classifica

Posate e bicchieri perfettamente allineati, un armadio che farebbe invidia ad un negozio di alta moda, libri divisi per altezza o colore.

Sì, stiamo parlando proprio di te: sei uno dei segni più ordinati di tutto lo zodiaco?

L’oroscopo può aiutarci a capire se sei uno dei segni più ordinati dello zodiaco… oppure se non sei neanche fra le prime cinque posizioni!

Dopotutto, infatti, abbiamo già analizzato diversi tratti caratteriali dei segni che possono aiutarci ad individuare le persone che ci somigliano di più nella vita.

Anche se l’oroscopo non è di certo una scienza esatta, non sei curioso di conoscere i segni più infedeli di tutto lo zodiaco, quelli più pettegoli o quelli più intuitivi?

Se con le nostre classifiche abbiamo già individuato anche quali sono i segni che ti fanno letteralmente morire dalle risate, non avremo di certo problemi ad individuare i segni più ordinati dello zodiaco!

Ecco la classifica dei primi cinque: meglio evitare di rovinare il loro ordine (fisico e mentale!)

Cancro: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. Anche se ci sembra strano (questo segno è decisamente un sognatore ed un artista), il Cancro è un segno veramente ordinato!

Per loro tutto deve avere il proprio posto: seguono, però, una classificazione del tutto personale che spesso può sembrare disordine agli occhi degli altri.

Per il Cancro il posto più importante lo hanno gli oggetti che sono più importanti: insomma, il loro è un ordine decisamente “emotivo“!

Acquario: quarto posto

Anche se si tratta di un segno particolarmente rilassato ed amante della natura, l’Acquario occupa una delle posizioni più alte nella classifica dei segni più ordinati.

Il motivo è che, spesso e volentieri, per loro il disordine significa… perdita di controllo!

L’Acquario, infatti, deve sempre avere coscienza di quello che succede e quando: per questo, quindi, il disordine “mentale” è il suo acerrimo nemico!

Toro: terzo posto

Sul primo gradino del podio dei segni ordinati, troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Questo segno, infatti, diventa molto meticoloso quando parliamo principalmente dei suoi rapporti sentimentali e degli argomenti che gli interessano di più.

Il Toro è un segno che ha bisogno di ordine: ordine in quello che sente per gli altri ed anche nei procedimenti che lo porteranno ai suoi hobbies.

Insomma, può non sembrare, ma il Toro è un vero fanatico dell’ordine!

Capricorno: secondo posto

Sul podio dei segni più ordinati troviamo anche tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Questo segno, infatti, ha una forte propensione all’ordine e non potrebbe lavorare in un ambiente confusionario!

Il Capricorno è generalmente una persona ligia ai suoi doveri che ha bisogno di spazio e solitudine per funzionare al meglio.

Il loro ambiente, quindi, è sempre asettico e pronto ad accogliere la loro creatività!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più ordinati

Inutile dirlo: la Vergine si posiziona al primo posto della nostra classifica. Sono loro, infatti, i veri e propri amanti dell’ordine e della perfezione!

I nati sotto questo segno, infatti, riescono a funzionare solo se tutto segue le linee guida che si sono imposti.

Sentimenti, oggetti, casa, macchina, la postazione di lavoro: per la Vergine ogni situazione ha il suo ordine e deve essere sempre rispettato!

Per questo segno, infatti, la precisione è tutto: possono perdere ore a curare i dettagli di un progetto, lasciando andare a rotoli tutto il resto!

La loro vita è un continuo “correre dietro” a tutte le situazioni che mancano di perfezione per riordinarle al meglio.

Insomma, meglio non scherzare con la Vergine per quanto riguarda il… disordine!