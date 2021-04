Wall Street apre le porte a Coinbase, la piattaforma di criptovalute. Boom delle monete digitali, che entrano nel salotto buono della finanza

Le criptovalute come il denaro vero: ma non solo. Il loro valore schizza alle stelle, e comprarle oggi può rappresentare un grande investimento. L’esplosione di questo fenomeno è ormai certificato dall’ingresso di “Coinbase Global Inc.”, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute degli Stati Uniti, che è ufficialmente entrata al Nasdaq: la borsa di Wall Street. Si tratta di un evento storico: quello che era un fenomeno di nicchia ora diventa di massa, e alla portata di tutti. Valori di mercato alle stelle, visto che ogni azione Coinbase vale 381 dollari per azione.

Il valore di mercato globale è di 99.6 miliardi di dollari, con una chiusura al rialzo del 31.3% nel suo primo giorno di contrattazioni. Numeri impressionanti, anche se le criptovalute si svalutano e rivalutano con molta facilità. Coinbase è stata fondata a San Francisco nel 2012, col valore di mercato della società arrivato a 68 miliardi in poco tempo. Basti pensare che pochi mesi fa, nel settembre del 2020, il suo valore era di 5.8 miliardi di dollari. Gli utenti che utilizzano la piattaforma sono 56 milioni nel mondo. Ora che Wall Street è stata “costretta” ad accogliere Bitcoin nella propria borsa, la storia è destinata a cambiare.

Criptovalute, un investimento redditizio: come cominciare con i Bitcoin

Oggi un Bitcoin viene scambiato per 62.485 dollari. Anche Ethereum, nuova moneta virtuale, ha il valore record di 2.399 dollari. Il valore globale di queste monete virtuali sfiora i 2.250 miliardi di dollari, molto più del PIL italiano. In parole semplici, oggi conviene investire in Bitcoin. Meglio tralasciare le altre monete virtuali, ancora “giovani“.

Invece, i Bitcoin rappresentano il “bene rifugio” ideale per fare investimenti con un probabile rendimento a breve e medio termine. Un po’ quello che una volta si faceva con l’oro. Il trend, soprattutto in questo 2021 è in forte crescita. Ecco perché investire in questa moneta virtuale può portare a risultati (almeno oggi) praticamente certi.

Va detto anche che la natura delle criptovalute (compresi i Bitcoin) è di perdere valore improvvisamente e rapidamente, ma allo stesso tempo le quotazioni salgono in modo veloce. Ecco perché, alla lunga, oggi è possibile dire che investire in questa moneta può essere un’occasione sulla quale vale la pena riflettere.

Il vantaggio è che si può simulare un investimento senza spendere soldi. Esistono dei conti-demo virtuali, con un fondo fittizio di 100mila euro. In questo modo si può monitorare il proprio finto investimento e vedere se i risultati soddisfano. Solo in quel caso è possibile investire il denaro vero col copy trading con (ad esempio) eToro per copiare le mosse di altri trader.