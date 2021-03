L’Eredità cambia tutto e Martina Crocchia sparisce: cosa è successo alla campionessa amatissima dal pubblico? C’è una spiegazione



L’impatto è stato strano e per qualcuno anche bizzarro, perché da una sera all’altra lo studio de L’Eredità è cambiato completamente. Non il gioco, intendiamoci, e nemmeno Flavio Insinna che continua ad essere il padrone di casa. Ma è stato starno non rivedere Martina Crocchia, che nelle ultime settimane ha fatto letteralmente piazza pulita di vittorie e di premi.

Improvvisamente la campionessa è sparita dallo schermo e molti sono rimasti disorientato. Avrà deciso di ritirarsi o di cedere il passo a qualcun altro come era successo qualche mese fa a Massimiliano Cannoletta, forse il campione più amato nella storia del game show? Oppure la Rai ha deciso che ne aveva abbastanza di lei e ha scelto di cambiare il format del programma?

La verità per il quiz del preserale in Rai come spesso succede sta nel mezzo. Effettivamente il format del programma è stato cambiato ma non c’è nessun complotto contro Martina e i suoi fans. Semplicemente, per qualche puntata L’Eredità sarà sostituita da L’Eredità per l’Italia, una versione speciale varata sotto le feste per fare beneficenza concreta e disinteressata.

L’eredità cambia la formula ma c’è un motivo ben preciso: super sfida in vista?

In pratica chi gioca dovrà farlo non per sè ma per raccogliere fondi che saranno poi girati ad alcune Onlus che si occupano di persone in difficoltà. La prima è stata la Comunità di Sant’Egidio, nella puntata del 24 marzo, e altre verranno nelle serate successive, sempre con la stessa formula.

Ma c’è un’altra novità che piacerà tantissimo al pubblico. Saranno infatti invitati diversi campioni del passato che si contenderanno il montepremi finale e l’accesso alla ‘Ghigliottina’. La Rai però non ha ancora annunciato quali saranno i nomi degli ex de L’Eredità coinvolti. Tornerà anche il mitico Massimiliano Cannoletta che intanto ha un nuovo lavoro come ospite e divulgatore in tv?

Molti sognano un testa a testa tra di lui e Martina, una sorta di finalissima tra fenomeni. Ma in realtà non è ancora chiaro se in queste puntate speciali del quiz ci sarà spazio anche per la ragazza romana oppure è stata congelata in attesa di rivederla non appena gtornerà la formula originale.