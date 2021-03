Gilles Rocca è uno dei volti indiscussi di quest’Isola dei Famosi con al timone Ilary Blasi. Miriam è una delle donne più invidiate.

Il bellissimo attore, regista ed ex calciatore italiano non fa altro che far parlare di sé per le sue doti da leader, i suoi addominali scolpiti e la sua avvenente bellezza statuaria. Non vi è dubbio alcuno sulla sua bellezza.

Proprio per queste ragioni la sua fidanzata, la giovane Miriam è una delle donne più invidiate del panorama del piccolo schermo. Infondo bisogna esse molto fortunate per avere al proprio fianco una persona come Gilles Rocca.

Ma chi è la giovane Miriam? Cosa sappiamo su di lei? Non solo. La giovane donna ha parlato anche di un primo appuntamento ricco d’amore e di una storia assolutamente romantica.

Chi è la fidanzata di Gilles Rocca? La loro storia d’amore

La giovane donna, 32 anni, è un’attrice e conduttrice tv molto rinomata. Ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. In questo periodo è invece presentatrice sky.

I due stanno insieme dal 2009 e vantano quasi 12 anni di relazione. E’ stato un colpo di fulmine per entrambi e da allora non si sono più lasciati. Due mesi dopo il primo appuntamento il bellissimo attore e regista ha chiesto alla bellissima donna di andare a vivere insieme.

A raccontare la bellezza della storia d’amore è stata Miriam Galanti sulle pagine del settimanale Grand Hotel: “Una sera ho dormito a casa sua. Quando mi sono svegliata lui era già uscito, ma ho trovato un messaggio scritto con il dentifricio sullo specchio del bagno“.

Il messaggio era chiaro. “Vieni a vivere con me?”. Gli ho scritto “sì”, sempre con il dentifricio. In quella casa abbiamo poi vissuto insieme per un anno e quel messaggio non l’abbiamo mai cancellato”.

Secondo la bellissima attrice il proprio fidanzato, di cui lei è sicurissima, sarebbe un vero e proprio romantico di altri tempi. Un principe azzurro che proprio non vuole saperne di non colpire dritto al cuore della sua fidanzata.

Proprio a tal proposito ha infatti dichiarato che il suo amore Gilles Rocca “è un uomo con un cuore d’oro capace di travolgerti con il suo amore”. I due hanno poi dovuto aver a che fare, così come tutti noi, con il Covid che li ha tenuti lontani a lungo. Proprio a tal proposito Gilles Rocca fece una dedica assolutamente romantica per il suo amore.

“Siamo stati lontani per 50 giorni, in 12 anni di storia non era mai successo… sono bastati 2 secondi per annullare quella distanza, prenderti la mano, abbracciarti forte, respirarti, guardarti negli occhi con quel tuo imbarazzo che tanto amo… siamo ripartiti da dove c’eravamo fermati 50 giorni fa, anzi no, io e te non ci fermiamo mai, andiamo sempre avanti per la nostra strada che ha una sola corsia, una sola direzione… TI AMO come non ti ho mai amato… mi sei mancata cucciola mia”.