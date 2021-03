Alessia Marcuzzi si esprime sulla legge Zan contro l’omobitransofbia. Uno scandalo tutto italiano l’assenza in Italia.

La legge Zan è una urgenza tutta italiana che deve necessariamente essere approvata secondo molti. La presenza sul suolo italiano di odio nei confronti di due persone che si amano sarà condannata prima o poi?

Siamo agli sgoccioli ormai e la legge Zan dovrebbe essere ormai in procinto di essere approvata del tutto. Alessia Marcuzzi si è espressa a riguardo prendendo una posizione nettissima e che sicuramente farà molto parlare.

Andiamo a vedere che cosa è successo nell’ultimo appuntamento con le Iene dove è stato trasmesso il video dell’aggressione omofoba che è diventata virale negli ultimi giorni.

Alessia Marcuzzi sulla legge Zan: “E’ uno scandalo che non ci sia”

La conduttrice televisiva de Le Iene ha deciso di dire la sua sulla legge Zan per commentare il segmento della trasmissione in cui è stato trasmesso il celebre video dell’aggressione omofoba alla stazione Valle Aurelia di Roma.

“È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia. Non c’è una legge che possa – dice con fermezza la bella conduttrice Alessia Marcuzzi – tutelare una persona aggredita in questo modo. Siccome c’è una petizione a favore della legge, firmatela, perché è importantissimo”.

Una posizione netta e che mostra tutta la volontà della donna di richiamare all’interesse popolare una legge che si pone a tutela delle persone vittime di tali violenze per il solo fatto di amare un’altra persona.

Proprio a tal proposito lo stesso promotore della legge, il deputato del Partito Democratico, Alessandro Zan ha commentato dicendo: “Alessia Marcuzzi e Le Iene per l’appello a firmare la petizione a sostegno della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e abilismo lanciata da Da’ voce al Rispetto! Un’altra dimostrazione che questa è una battaglia di tutte e tutti noi: i diritti non hanno colori politici”. Insomma, tutti uniti per questa legge che è agli sgoccioli, senza distinzione alcuna.