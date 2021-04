Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 19 aprile 2021: confronto tra Fariba e Andrea all’orizzonte

Lunedì sera ed è immancabile l’appuntamento con l’Isola dei Famosi. Una serata cruciale, dove si capirà in quale direzione sta andando il reality di Canale 5, che sta facendo i conti con molte defezioni. Ma andiamo con ordine: anche nella puntata di questa sera in studio non mancheranno gli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Alla conduzione, naturalmente, c’è la bella Ilary Blasi.

La puntata di oggi tornerà in diretta dopo la “registrata” di giovedì scorso per evitare la contemporaneità con Supervivientes, la versione spagnola del reality. Ma cosa accadrà stasera? Di certo andrà in onda il confronto tra Andrea Cerioli e Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Cerioli è il leader di questa settimana, e i due nell’ultimo appuntamento hanno avuto un’accesa discussione. La stessa Fariba si gioca la nomination con Beatrice Marchetti: a questo punto una delle due lascerà il gioco.

Isola dei Famosi: altri due ritiri ufficiali ed eliminazione prevista questa sera

A condizionare pesantemente il reality di Canale 5 sono le continue defezioni. Brando Giorgi era diventato un buon protagonista, e stava creando dinamiche interessanti. Ma il problema all’occhio lo ha costretto al ritiro: l’attore è tornato in Italia, dove si è operato alla retina. A questo punto ci si affidava al carisma di Elisa Isoardi, ma anche lei ha dovuto abbandonare, ancora a causa di un problema all’occhio.

- Advertisement -

Molto sfortunata la conduttrice, che anche nell’ultimo show a cui ha partecipato, “Ballando con le Stelle”, ha fatto i conti con un infortunio che ne ha pregiudicato il cammino. A questo punto Ilary Blasi stasera comunicherà il definitivo addio dei due concorrenti, mentre Paul Gascoigne resta barcamenandosi con un ingombrante tutore al braccio. Probabile che si farà entrare qualche altro vip, ma è ancora presto: uno scenario di questo tipo sarà sicuramente oggetto della puntata di oggi in onda su Canale 5.