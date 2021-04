Per fare questo test ti serviranno soltanto pochi minuti. Prova a rispondere alle domande, senza pensarci troppo. Poi scopri le soluzioni

Questo è il test del Dalai Lama. Si tratta di un esperimento che serve a comprendere il tuo vero io. Hai bisogno soltanto di prenderti qualche minuto di pausa. Usa il tuo istinto e rispondi alle domande senza pensarci troppo. Puoi usare carta e penna per trascrivere le risposte, per poi scoprire le soluzioni.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, provando a farli divertire allenando un po’ la mente. Questo è un test che serve a scoprire cosa abbiamo all’interno della nostra anima. Dovrai semplicemente rispondere a tre facili domande, provando a farlo nel minor tempo possibile.

Alla fine del test potresti scoprire qualcosa di te stesso che non conoscevi. L’importante è fare in modo che la logica non sostituisca l’istinto. Sei pronto? Devi solo continuare a scorrere e rispondere alle domande. Poi prova a memorizzarle e leggi le soluzioni.

Domanda numero 1

- Advertisement -

Immagina di avere davanti cinque animali: una tigre, una mucca, una pecora, un maiale e un cavallo. Devi metterli in fila indiana, uno dietro l’altro. In quale ordine metteresti gli animali? Non pensarci troppo, apri il blocco note o scrivilo su un foglio. Segna i cinque animali e il loro ordine in fila. Dopo scoprirai il significato della tua risposta.

Domanda numero 2 del test

Ti chiediamo di completare delle frasi elementari, aggiungendo un aggettivo al sostantivo che ti viene suggerito. Ecco le cinque frasi da completare:

Un cane è ________.

è ________. Un gatto è ________.

è ________. Un topo è ________.

è ________. Il caffè è _________.

è _________. Il mare è _______.

Domanda numero 3

Adesso devi provare ad immaginare cinque persone importanti nella tua vita. Ad ognuna di queste persone devi attribuire uno dei colori che ti suggeriamo. Senza specificarne il motivo, devi soltanto fare l’abbinamento. Segna la risposta e poi aspetta le soluzioni. Ecco i cinque colori:

Giallo

Arancione

Rosso

Bianco

Verde

Ti potrebbe interessare anche – Test: scegli un sentiero e scopri quali sono le tue priorità

I risultati del test

Alla prima domanda ti è stato chiesto di mettere in fila cinque animali. Ognuno di essi ha un significato ben preciso. Ecco qual è il significato di ogni animale e, di conseguenza, quali sono le tue priorità:

Mucca – Carriera

– Carriera Tigre – Valore personale

– Valore personale Pecora – Amore

– Amore Cavallo – Famiglia

– Famiglia Maiale – Soldi

Alla seconda domanda ti è stato chiesto di aggiungere un aggettivo a cinque sostantivi suggeriti. Ogni aggettivo che hai dato sottolinea il tuo modo di rapportarti nei diversi ambiti della vita. Ecco le soluzioni:

Cane : la tua personalità

: la tua personalità Gatto : la personalità del tuo partner

: la personalità del tuo partner Topo : la personalità dei tuoi nemici

: la personalità dei tuoi nemici Caffè : la tua opinione sul sesso

: la tua opinione sul sesso Mare: la tua vita in generale

Alla terza domanda, infine, hai dovuto scegliere un colore da abbinare a cinque persone importanti della tua vita. Ogni colore ha un significato, ecco quale:

Giallo : qualcuno che ha avuto un impatto importante sulla tua vita

: qualcuno che ha avuto un impatto importante sulla tua vita Arancione : Qualcuno che pensi sia un vero amico

: Qualcuno che pensi sia un vero amico Rosso : qualcuno che ami con tutto il cuore

: qualcuno che ami con tutto il cuore Bianco : il tuo stato d’animo al momento

: il tuo stato d’animo al momento Verde: qualcuno che probabilmente non dimenticherai.

Il test è finito. Speriamo ti sia piaciuto. Nei prossimi giorni ce ne saranno altri, altrettanto stuzzicanti e divertenti. Devi solo restare collegato, ti aspettiamo!